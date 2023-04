Ilary Blasi festeggia così, è la prima volta in assoluto: fan spiazzati

By

La Pasqua di Ilary Blasi ha sancito una svolta significativa nella vita sentimentale dell’ex moglie di Francesco Totti.

Se il 2022 è stato l’anno della separazione da Francesco Totti, il 2023 può essere l’anno della rinascita per Ilary Blasi. Dopo circa 20 anni passati insieme, l’ex capitano della Roma e la showgirl hanno preso l’amara decisione di lasciarsi.

Un duro colpo per tutti gli amanti del genere visto che in un’epoca fatta di bomber e di veline, Totti e Ilary hanno insegnato a tutti che qualcosa di più era possibile. Nel corso del tempo la coppia ha anche avuto tre figli: Cristian, Chanel e Isabel.

Due in meno rispetto alla “squadra di calcetto” che l’ex numero dieci giallorosso si augurava di avere anni fa. Purtroppo, però, per quanto si possa provare a programmare il proprio futuro, la vita molto spesso riserva delle sorprese inaspettate in grado di sconvolgere i piani di chiunque. Totti lo sa bene.

Totti addio: la nuova vita di Ilary Blasi

Il Pupone è infatti stato il primo a farsi immortalare in una nuova relazione. Nei mesi scorsi il nome in voga era quello di Noemi Bocchi. Ex compagna di padel di Totti che con il passare del tempo è diventata anche la sua compagna di vita.

I due hanno già messo in cantiere diversi importanti progetti. Il primo è stato quello che li ha visto andare a vivere insieme. Il secondo, ancora irrealizzato, è quello di avere un figlio. Insomma, Totti e Noemi sembrano intenzionati a vivere una grande storia d’amore.

Dello stesso avviso sembra essere Ilary Blasi. La conduttrice televisiva, anche se più lentamente rispetto all’ormai ex marito, alla fine ha dichiarato a tutti il suo amore verso Bastian Muller. Imprenditore tedesco che pare aver rubato il cuore della bella showgirl.

I due, a più riprese paparazzati dagli obiettivi dei fotografi per mesi alle loro calcagna, alla fine hanno deciso di uscire allo scoperto. Ilary e Bastian sono ora la nuova coppia del momento. Anche i figli di lei sembrano aver gradito la scelta della showgirl.

Lo scatto per Pasqua e la svolta sentimentale della showgirl

Le foto pubblicate dalla Blasi sul proprio profilo Instagram non lasciano spazio ad alcun dubbio. Ilary ha infatti approfittato delle vacanze di Pasqua per passare un po’ di tempo con la sua nuova famiglia. E per nuova famiglia si intende i suoi tre figli più Bastian.

A fare da cornice a questo appuntamento è stata Napoli. A Pasqua la conduttrice ha infatti pubblicato una foto di sé insieme ai suoi figli. Niente Bastian nello scatto che piuttosto ha preferito rimanere dietro l’obiettivo. Ma una cosa è certa: lui era lì con loro.

Questa è di fatto la prima Pasqua senza Totti. Una svolta epocale per Ilary ma anche per Cristian, Chanel e la piccola Isabel che ora dovranno abituarsi alla novità. Tra i due sembra che l’amore sia ormai sbocciato del tutto.