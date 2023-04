Juventus, beffa sul mercato: lo prendono in Premier

Per la Juventus sul mercato può arrivare una beffa non di poco conto dal momento che due club inglesi si sono fiondati su uno degli obiettivi principali per la linea mediana.

La Juventus, oltre ad inseguire il sogno Champions ed a tenere sotto controllo, in termini di attenzione, la questione legata al ricorso contro la penalizzazione di 15 punti, è attiva anche sul mercato. Con Leandro Paredes in uscita ed il futuro di Rabiot ancora tutto da scrivere, servono innesti in mediana. A stravolgere i piani della società bianconera però potrebbero essere i milioni della Premier League. Adesso starà ai piemontesi farsi trovare pronti ed avere una reazione tempestiva per evitare di veder sfumare uno dei principali obiettivi della prossima sessione di mercato.

Juventus, la Premier League su un obiettivo per la mediana

Stiamo parlando di Sergej Milinkovic-Savic, attualmente in forza alla Lazio e che viene dato in uscita da molti esperti di calciomercato. La Juventus lo segue da diverso tempo, con Massimiliano Allegri che lo considera ideale per puntellare la linea mediana e permettere a questa squadra di fare un salto di qualità. A conferma di ciò c’è il fatto che la Lazio sia alla ricerca di un potenziale sostituto per farsi trovare pronta in caso di addio. Il primo nome della lista è Piotr Zielinski del Napoli, che però con il club azzurro è in trattativa per prolungare il contratto. Come è normale che sia, però, un profilo come quello del “Sergente” può essere molto appetito su scala internazionale. Ancor di più se si tiene conto del fatto che il suo contratto con la Lazio è in scadenza nel 2024.

Sulle sue tracce, in ragione di ciò, si starebbero muovendo anche il Newcastle ed il West Ham. Pur non essendo due club di primissimo livello, siamo al cospetto di due realtà economicamente molto stabili e che hanno molte risorse in termini economici e, di conseguenza, tanti argomenti da portare in sede di trattativa. A riportare la notizia è l’edizione odierna del quotidiano “Il Messaggero”.

Lazio-Milinkovic-Savic, sarà addio?

Come detto, il serbo è legato al club capitolino da un contratto che scadrà nell’estate del 2024 ed al momento, a proposito della trattativa per il rinnovo, non arrivano segnali positivi. Allo stato attuale delle cose, dunque, quella alle porte potrebbe essere l’ultima occasione che la Lazio avrebbe per cercare di ricavare qualcosa dalla cessione di uno dei pezzi pregiati della rosa a disposizione del tecnico Maurizio Sarri. Chissà che, dunque, non possa arrivare un addio a fine anno.