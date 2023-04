Firma con la Juve, ma i tifosi non ci stanno: “Incomprensibile”

Il campionato volge al termine e le squadre sono al lavoro per cercare di rinforzarsi in sede di calciomercato in ottica estiva.

In casa Juventus è stata annunciata un’operazione che ha scatenato le reazioni dei tifosi in particolare sui social, contrari a quanto deciso dal club.

La Juventus è una delle squadre maggiormente attive in sede di calciomercato, cercando di formare la squadra in vista della prossima stagione. I bianconeri stanno valutando acquisti e cessioni da mettere a segno durante la prossima estate ma anche i possibili rinnovi di contratto considerato l’alto numero di giocatori in scadenza a giugno del 2023. Proprio una delle decisioni sui rinnovi non sembra essere andata giù ai tifosi della Juventus che speravano di non avere più nella rosa della squadra un calciatore in scadenza.

Calciomercato Juventus, i tifosi non mandano giù un rinnovo del contratto

C’è grande contestazione, in particolare sui social, da parte dei tifosi per quella che è la situazione di Alex Sandro.

Il difensore brasiliano infatti ha il contratto in scadenza nel giugno del 2023 ma c’è una clausola che permette un rinnovo automatico al raggiungimento di un certo numero di presenze. Inizialmente sembrava essere vicino l’addio del calciatore ai bianconeri ma il difensore sta disputando quasi tutte le partite della squadra di Allegri ed il rinnovo automatico è ad un passo. La Juventus, stando a quanto affermato da Sky, potrebbe liberarsi del contratto riconoscendo un indennizzo da circa 1,5 milioni di euro al giocatore. La volontà però sembra essere quella di andare avanti insieme con i bianconeri intenzionati a trattenere in rosa il terzino fino al giugno del 2024.

Molti tifosi hanno contestato la decisione della Juventus di proseguire ancora con il terzino brasiliano che nelle ultime due stagioni ha avuto un rendimento altalenante, finendo spesso nel mirino della tifoseria e della critica. La scelta del club però appare chiara con Massimiliano Allegri che non vuole perdere il classe 1991 capace di giocare sia largo sulla fascia che da centrale di sinistra in una difesa a tre, spesso utilizzata dal tecnico livornese durante la stagione in corso.

Diverso appare il discorso per Cuadrado che sembra essere destinato all’addio al termine del campionato in corso essendo in scadenza di contratto. Per quello che riguarda Rabiot e Di Maria bisognerà attendere la fine del campionato per capire se i bianconeri saranno o meno in Champions League per la prossima stagione.