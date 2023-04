Real Madrid-Chelsea: Ancelotti ipoteca la semifinale

Non c’è partita, ma non c’erano neanche dubbi. La coreografia del Bernabeu parla chiaro: “La storia continua” e a scriverla per i Blancos ci pensa Carlo Ancelotti.

La vittoria del Real Madrid per 2-0 sul Chelsea consente al tecnico italiano di raggiungere il record come allenatore con la miglior percentuale di vittorie in Champions League nella storia del Real Madrid, 35 successi in 47 gare.

Con un gol per tempo a firma di Karim Benzema e Asensio il Real ipoteca la semifinale. Il secondo e ultimo atto in cui i Blues tenteranno di ribaltare il risultato è in programma tra appena cinque giorni, martedì 18 aprile a Stamford Bridge.

La partita, redini del gioco sempre in mano ai Blancos

L’avvio di gara del Chelsea illude, Joao Felix parte forte e mette in difficoltà i Blancos. Dura poco, anzi pochissimo. Il Real prende rapidamente in mano le redini del gioco e non le lascia per l’intero match. Il primo sprint per gli spagnoli è di Benzema, poi al 22’ sempre suo il gol del vantaggio: Valverde filtra per Vinicius che tira in porta, sulla respinta arriva il tap-in del francese. L’andamento della partita diventa a senso unico già al 59’ quando Chilwell atterra fallosamente Rodrigo rimediando il rosso e costringendo i suoi a proseguire in inferiorità numerica. La prima manche del doppio confronto la chiude definitivamente Asensio al 74’ con la rete del raddoppio dei Blancos. L’azione parte dagli sviluppi di calcio d’angolo, Vinicius indirizza per Asensio subentrato al posto di Rodrygo appena tre minuti prima, con il mancino insacca in rete superando ancora Kepa per il 2-0 finale.

Chelsea – Real Madrid, appuntamento a Stamford Bridge

Il Chelsea tra le mura amiche dello Stamford Bridge avrà come obiettivo quello di ribaltare il pesante passivo, l’impresa appare ardua seppur nel calcio e soprattutto in Champions League fare previsioni non è semplice. Ancora una volta per i Blancos di Carlo Ancelotti il campo sorride e lo fa anche grazie all’incontenibile Karim Benzema che mette a segno il suo 20º gol contro una squadra inglese, meglio di lui solo Leo Messi che è a quota 27 reti.