Thiago Motta allenerà una big: tutto fatto a fine anno

Thiago Motta è stato protagonista di mesi da urlo alla guida del Bologna: ora potrebbe allenare una big, l’indiscrezione

Il suo arrivo al Bologna è stato accolto con entusiasmo, ma il percorso finora è stato davvero entusiasmante. Thiago Motta vorrebbe terminare la stagione collezionando più punti possibile per ambire ad un traguardo che non era preventivabile ad inizio stagione. Vittorie schiaccianti come quella entusiasmante in casa contro l‘Inter riportando un clima più sereno al Dall’Ara esprimendo un calcio spumeggiante.

Il suo profilo da allenatore è stato accostato alle big d’Italia e d’Europa. L’Inter aveva mostrato grande interesse in caso di addio di Simone Inzaghi al termine della stagione. Come svelato dall’edizione odierna de “Il Resto del Carlino”, il suo nome è stato accostato all’Atletico Madrid in caso di allontanamento de El Cholo Simeone.

Thiago Motta, la decisione per il futuro

L’allenatore del Bologna è sempre al centro del progetto rossoblu, ma le vittorie conquistate negli ultimi mesi gli hanno acquistare sempre più appeal venendo accostato alle migliori compagini d’Europa. L’Atletico Madrid potrebbe pensare proprio all’italo-brasiliano per voltare pagina dopo le tante stagioni con El Cholo Simeone alla guida.

Lo stesso Thiago Motta ha un contratto Bologna fino al 2024 e vorrebbe continuare la sua avventura alla guida della squadra rossoblu. A fine mese, quando arriverà in città il presidente Joey Saputo, si parlerà anche di un prolungamento contrattuale fino al 2025. Una voglia pazzesca di continuare il progetto con il club emiliano per provare a raggiungere l’Europa, ma attenzione alle sirene dall’estero che potrebbero così prelevarlo dal Bologna al termine della stagione.