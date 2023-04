Volley, Keyla Alves incanta su Instagram: la proposta indecente di Neymar

Keyla Alves su Instagram fa perdere la testa a tutti: sui social in costume è spettacolare, fondoschiena da urlo

E’ senza ombra di dubbio una delle pallavoliste più del mondo Keyla Alves: classe 2000, gioca nel ruolo di libero nell’Osasco Voleibol Clube, club brasiliano. La sua fama, però, non è certo legata a questo sport, sebbene la passione che la ragazza nutre per la pallavolo è davvero tanta, come da lei stessa ammesso.

E’ infatti anche una modella, quasi un atto dovuto vista la sua incredibile bellezza ed è ormai un personaggio davvero noto in Brasile, soprattutto dopo la partecipazione alla 23ma edizione del Grande Fratello.

La ragazza, però, ha anche un profilo OnlyFans; la piattaforma a pagamento dov’è possibile postare ogni tipo di materiale anche decisamente spinto, con immagini e video espliciti, è una grande fonte di guadagno come ha spiegato in più di un’occasione. “Con le piattaforme digitali ed OnlyFans guadagno oltre cinquanta volte quello che guadagno con la pallavolo – ha ammesso – ma amo questo sport per cui non vi rinuncio”.

Keyla Alves, peraltro, ha fatto perdere la testa anche a Neymar, tanto che il calciatore brasiliano le fece una proposta davvero bollente, come ha raccontato durante la sua permanenza nella casa del Grande Fratello.

“Mi fece una proposta forte, mai avrei fatto quello che voleva, mi chiese di uscire con me e mia sorella”. La pallavolista, infatti, ha anche una sorella gemella, Keyt.

Keyla Alves, in costume fa girare la testa: che fondoschiena

La bellissima Alves, d’altronde, ha un corpo davvero da capogiro. Sul suo profilo Instagram pubblica le immagini che la ritraggono in azioni di gioco insieme alla sua squadra, con indosso la divisa che mette ancor più in evidenza le sue forme, ma non mancano post dall’alto contenuto sensuale.

Proprio recentemente si è lasciata immortalare con un costume giallo che ha lasciato davvero all’immaginazione. Di spalle, ha reggiseno e tanga, con quest’ultimo che lascia scoperto quasi completamente il suo fondoschiena. Una visione pazzesca, paradisiaca del corpo della pallavolista che sa decisamente come lasciare tutti senza fiato.

Un vero e proprio splendore, come il suo incantevole viso. Ed i lunghi capelli biondi sono sciolti oltre la schiena, per uno spettacolo davvero illegale.

E non mancano immagini anche in bikini, con primi piani che mozzano il fiato. In uno di questi, addirittura, con le mani sembra abbassarsi lo slip, per un contenuto carico di sensualità che sarà stato certamente apprezzato tra i fan.