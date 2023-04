Formula Uno, Verstappen contro Hamilton: rivelazione pazzesca

Formula Uno, Verstappen contro Hamilton: l’annuncio pazzesco. Continuano a punzecchiarsi a vicenda i due grandi rivali del circus

Sono come due grandi pugili che dopo aver combattuto più volte l’uno contro l’altro e aver verificato la forza l’uno dell’altro adesso si guardano con reciproco benevolo rispetto, ma che non perdono occasione di lanciarsi di tanto in tanto qualche frecciata velenosa. Lewis Hamilton e Max Verstappen sono i due grandi rivali che hanno segnato le ultime stagioni di Formula 1, toccando l’apice nel 2021 quando proprio all’ultima curva dell’ultimo Gran Premio l’olandese della Red Bull infranse il sogno del campione inglese di fregiarsi dell’ottavo titolo mondiale.

Quello è stato il momento in cui la tensione tra i due raggiunse il picco più alto. In quei giorni la rabbia di Hamilton e della Mercedes si sfogò tutta contro il team di Milton Keynes, reo di aver vinto il mondiale grazie alla manovra scorretta del commissario di gara presente sul circuito di Yas Marina. Il tempo però, come si dice, è galantuomo tanto da lenire anche le ferite più profonde.

Ed è così che i rapporti tra i due grandi rivali in quest’ultimo anno e mezzo sono migliorati. Anche perchè, va sottolineato, Verstappen e la sua Red Bull hanno preso letteralmente il volo tanto da diventare quasi imbattibile. Grazie all’introduzione del nuovo regolamento la scuderia anglo-austriaca ha accumulato nei confronti dei team rivali un vantaggio che ad oggi è praticamente incolmabile.

Formula Uno, Verstappen contro Hamilton: la dichiarazione sorprende tutti

Ed è proprio sul tema legato alla schiacciante superiorità della Red Bull rispetto agli altri team che negli ultimi giorni è andato in scena un botta e risposta, o per meglio dire un vivace scambio di opinioni, tra i due fuoriclasse. Lewis Hamilton ha di fatto aperto il dibattito con una dichiarazione che ha fatto discutere nell’ambito del circus mondiale: “Quanto è veloce la Red Bull? Non lo so, non sta a me dirlo, ma non ho mai visto una macchina così veloce. Questa è la macchina più competitiva che abbia mai visto”.

Non si è fatta attendere la replica di Verstappen che a breve giro di posta ha risposto alla affermazioni del suo grande rivale. Il campione del mondo in carica non ha potuto negare l’evidenza, ovviamente, ma ha anche sottolineato come le Frecce d’Argento degli anni scorsi fossero inarrivabili: “Abbiamo una macchina molto buona tuttavia, non siamo così dominanti come la Mercedes negli anni in cui hanno dominato la scena”.