Milan, Ibra se ne va: nuovo club per lo svedese

Ci sono forti dubbi su quello che sarà il futuro di Zlatan Ibrahimovic. Il nuovo infortunio dello svedese ha di fatto bloccato le trattative per il rinnovo del contratto con il Milan

L’attuale accordo con i rossoneri scadrà nel giugno di quest’anno ed ora è un momento di valutazioni per entrambe le parti considerato anche il nuovo infortunio della punta.

Il club meneghino sembrava intenzionato a rinnovare il contratto del giocatore tornato di fatto a disposizione verso fine febbraio. Il nuovo stop che lo ha costretto a restare fuori nelle ultime settimane pone però degli interrogativi alla società rossonera che deve capire quanto può fare affidamento su un calciatore classe 1981 seppur integro come Ibrahimovic. Dall’altra parte bisognerà capire se il giocatore vorrà proseguire ancora la sua carriera dopo la fine della stagione in corso o opterà per appendere gli scarpini al chiodo ed iniziare un’altra vita all’interno del mondo del calcio.

Futuro Ibrahimovic, lo svedese potrebbe cambiare maglia in Serie A

Le parti torneranno a parlarsi nelle prossime settimane per capire il da farsi. Il Milan deve programmare la prossima stagione e la presenza o meno di Ibrahimovic in rosa cambierebbe le strategie di calciomercato per quello che riguarda il reparto offensivo.

Nel caso in cui il club non dovesse essere più certo dell’apporto che la punta può garantire alla squadra, potrebbe esserci una separazione con alcune squadre pronte ad offrire un contratto annuale al centravanti, di recente tornato anche in nazionale. Il classe 1981 infatti è un pallino di un’altra squadra di Serie A che potrebbe convincerlo a giocare un’altra stagione per tentare un altro miracolo sportivo.

Stiamo parlando del Monza con Adriano Galliani che, dopo la separazione con Ibrahimovic nel 2012 avendolo ceduto al PSG dal Milan, vorrebbe avere di nuovo con se l’attaccante svedese. Il centravanti infatti potrebbe concludere la sua carriera mettendosi a disposizione dei brianzoli per proseguire il cammino di crescita di Pessina e compagni. Un acquisto come quello di Ibrahimovic garantirebbe alla squadra biancorossa quell’esperienza necessaria per provare a dare l’assalto alle zone europee della classifica.

Per Ibrahimovic potrebbe arrivare un contratto annuale con il Monza per provare ad aiutare la squadra a centrare la qualificazione in Europa. Tutto dipenderà però dalle condizioni fisiche del giocatore con il Milan che resta sempre la prima scelta per l’attaccante classe 1981, ancora intenzionato a giocare per i massimi obiettivi.