ESCLUSIVA SI Torino, quanto manca Zapata. L’agente: “La sua assenza purtroppo si sente, ma tornerà più forte”

Il calcio è uno sport di squadra, si vince e si perde tutti assieme, con 11 giocatori ugualmente importanti quando si vince e colpevoli quando si perde. Certo è che ci sono certe assenze che possono pesare più delle altre e quella cui deve sopperire il tecnico del Torino Paolo Vanoli con Duvan Zapata è sicuramente più incisiva di quella di altri giocatori, per altre squadre. 11 punti in 7 partite raccolti con il colombiano in campo, poi il grave infortunio per la rottura del legamento crociato ed i granata ne vincono solo 1 nelle successive 8, perdendone 5 e dando l’impressione di essere orfani di un vero riferimento offensivo.

L’agente dell’ex centravanti dell’Atalanta, Fernando Schena, è intervenuto a Sportitalia ammettendo che il suo ko sta pesando per Ricci e compagni, per poi fare una promessa ai tifosi: “Sì, purtroppo il Torino sente la sua assenza in campo” – le sue parole – “. Naturalmente, conoscendo la determinazione di Duvan, so che tornerà forte come prima o anche più forte”.