Scintille Pellegrini-Ceccon: tensione altissima

Non si calmano le acque tra Federica Pellegrini e Thomas Ceccon, il mondo del nuoto si divide: cosa sta succedendo

Continua la querelle a distanza tra un monumento del nuoto italiano, Federica Pellegrini, e il nuotatore più rappresentativo del nostro paese in questo periodo, Thomas Ceccon. Dopo le scintille degli scorsi giorni, la tensione ha continuato a salire. Lo dimostra un’ultima dichiarazione clamorosa rilasciata proprio da parte della ‘Divina’, pronta a mettere alle strette l’oro olimpico di Parigi.

Chiusa la sua parentesi agonistica assolutamente leggendaria, Federica Pellegrini non è certo scomparsa dai radar. Negli ultimi tempi è diventata non solo un personaggio televisivo, estremamente mediatico, ma anche una donna impegnata in battaglie importanti, come quella contro il patriarcato e i femminicidi.

Ripensando a quanto vissuto nella sua carriera, l’ex nuotatrice deve aver evidentemente compreso che alcuni atteggiamenti che prima potevano sembrare ‘normali’ oggi hanno tutta l’aria di essere motivati da una sorta di ‘supremazia maschile’.

Atteggiamenti di cui, a quanto pare, sarebbe ‘figlio’ anche lo stesso Ceccon, come confermato da una dichiarazione della stessa Pellegrini che non lascia spazio a molti dubbi.

Alta tensione tra Pellegrini e Ceccon: accusa clamorosa da parte dell’ex nuotatrice

A dare il via al botta e risposta tra i due era stato lo stesso Ceccon, affermando qualche settimana fa che per lui Pellegrini “non rappresenta niente“. Una frase che non era per nulla piaciuta né a Federica, né al marito Matteo Giunta, pronto a prendere le difese di quella che rimane una leggenda del nuoto italiano.

Dal canto suo Pellegrini non se l’è però presa troppo sul personale. Comprende anzi quanto sia successo a Ceccon e non gliene fa una colpa. O almeno non sul piano personale. A suo parere infatti il problema nasce da molto lontano e riguarda non solo il nuotatore veneto ma un intero ambiente profondamente maschilista.

“Le parole di Ceccon mi stupiscono e un po’ mi fanno sorridere. Non è il primo collega maschio che cerca di sminuirmi, nella mia carriera ho spesso avuto a che fare con il patriarcato“, ha raccontato l’ex nuotatrice ai microfoni di ‘La Stampa’.

Una dichiarazione che in qualche modo va a spostare quindi l’obiettivo da Ceccon a un intero ambiente profondamente intriso di machismo e maschilismo. Un ambiente tossico che Pellegrini vorrebbe cercare di ‘ripulire’.

Passando però al piano personale, Federica non ha potuto nascondere un minimo di delusione: “Dopo il record del mondo gli ho scritto, c’è anche un video in cui ci abbracciamo a Parigi. Ma davanti al mio nome a qualcuno viene voglia di tirare batoste“.