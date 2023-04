MotoGP, mazzata tremenda per i tifosi italiani: salta la prossima gara

Arrivano brutte notizie dalla pista, con un atteso protagonista in questo avvio di MotoGP 2023 che sarà assente nella prossima corsa. Le prove non sono andate bene.

Per la prossima gara di MotoGP in programma ad Austin per il GP delle Americhe non ci sarà uno dei protagonisti più attesi. E questa defezione ha già causato un forte malumore fra tantissimi tifosi che ne stanno parlando sui social.

La questione è sfociata in questo forfait eccellente, purtroppo inevitabile visto che non c’è stato il tempo necessario per potere recuperare. Come molti appassionati delle due ruote già avranno intuito, il no a montare in sella riguarda Enea Bastianini. Il centauro della Ducati si era fatto male in maniera importante durante la Sprint Race di Portimao, in Portogallo. Cosa che già ne aveva causato l’assenza nel GP di Argentina. E nonostante non ci sia stata la necessità di entrare in sala operatoria per intervenire chirurgicamente, evidentemente Enea Bastianini non è ancora nella forma ideale per potere sostenere lo sforzo che una gara comporta. La frattura alla scapola che ha subito a fine marzo necessita di altri giorni di riposo.

MotoGP, perché Bastianini non ci sarà in Texas

È il dottor Giuseppe Porcellini che non ha voluto procedere con dei rischi inutili. L’obiettivo è quello di recuperare Enea Bastianini per gli immediati prossimi impegni nel calendario della MotoGp 2023.

Il 25enne originario di Rimini dovrebbe fare il suo ritorno nel Gran Premio di Spagna a Jerez de la Frontera il 30 aprile prossimo, oppure nel Gran Premio di Francia a Le Mans del 14 maggio. Purtroppo Bastianini ha ammesso di non avere avuto a disposizione il tempo necessario che gli sarebbe servito per un recupero ottimale. E nonostante il riminese abbia percorso una decina di giri sulla pista di Misano Adriatico in sella alla Ducati Panigale V4, alla fine non è arrivato il tanto desiderato via libera da parte dei medici. Meglio usare precauzione dopo l’incidente avuto nel corse delle scorse settimane.

Questo vuol dire divieto di salire sull’aereo che avrebbe portato Enea Bastianini in Texas. E sulle prime il romagnolo sembrava anche nutrire delle buone possibilità di compiere la trasvolata oltreoceano. Alla fine però c’è stata una fumata nera che va purtroppo accettata, per il bene di Bastianini e per fare si che lui possa recuperare la forma migliore. A sostituire il pilota di MotoGP in sella alla sua Ducati sarà Michele Pirro. Quest’ultimo, pugliese classe 1986, è collaudatore della Rossa di Borgo Panigale sin dal 2013. E c’è fiducia che possa fare bene ed aiutare la squadra a racimolare punti preziosi per quanto riguarda la classifica costruttori di quest’anno.