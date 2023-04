Shakira cancella Pique: l’ultima follia della cantante. I rapporti tra la pop star colombiana e l’ex difensore blaugrana sono peggiorati

Un rapporto che dall’amore appassionato, durato oltre dieci anni, è scivolato gradualmente verso il suo opposto. E così una delle storie d’amore che ha più fatto sognare i fan di tutto il mondo, quella tra la pop star colombiana Shakira e l’ex difensore del Barcellona Gerard Piquè, si è trasformata in una durissima guerra a distanza fata di ripicche, attacchi verbali e reciproche accuse. Rancore e risentimento hanno preso il posto della passione e della complicità e la romantica liaison tra le due celebrità è ormai ridotta a una squallida bega da tribunale.

In ballo soprattutto c’è il mantenimento dei due figli avuti dalla coppia, Milan e Sasha, che negli ultimi tempi hanno trascorso molto più tempo in Colombia con la madre che non a Barcellona con l’ex campione blaugrana. Parecchi milioni di fan della coppia hanno a lungo sperato che la frattura tra i due potesse ricomporsi, tanto da inondare i social con valanghe di messaggi e inviti rivolti sia all’artista colombiana che al difensore del Barcellona a ripartire da zero risolvendo una volte per tutte le incomprensioni.

Ma così non è stato, anzi. Con il passare dei mesi, Shakira e Piqué si sono lasciati nel corso dell’estate del 2022, il rapporto tra i due si è ulteriormente deteriorato fino a trasformarsi in una vera e propria faida familiare. Tra l’altro mentre la cantante sudamericana è ufficialmente ancora single, l’ex centrale del Barca ha iniziato una nuova relazione sentimentale.

Shakira cancella Pique: l’ultima follia della cantante spiazza i fan

Piquè è infatti legato ormai da qualche mese a una giovane stagista di una società, la 22enne Clara Chia Martì, finita anche le nel tritacarne mediatico di questa discussa e travagliata vicenda. Nel frattempo Shakira ha composto dei nuovi brani i cui testi sono un esplicito attacco al suo ex compagno e che hanno riscosso un grande successo. Qualche giorno fa poi la pop star ha compiuto un ultimo clamoroso gesto cui i media spagnoli hanno dato enorme risalto.

La bella e talentuosa artista è infatti andata in un centro estetico di Barranquilla, in Colombia, con un obiettivo ben preciso: farsi rimuovere dalla pelle il tatuaggio che a suo tempo si fece fare in onore della sua storia d’amore con Piquè. Un ultimo inequivocabile gesto che dice ormai tutto sullo stato dell’arte nei rapporti con l’ex centrale blaugrana.