Tennis, il dramma prosegue: è successo di nuovo

Il campione ha annunciato sui social il suo forfait per il torneo di Barcellona: cresce la preoccupazione in vista del Roland Garros

Sulla terra rossa del Principato di Monaco si è svolto il prestigioso torneo di Monte Carlo, uno degli ATP Masters 1000 più affascinanti del circuito. Normalmente, di questi tempi, staremmo commentando – oltre allo straordinario cammino di un sempre più lanciato Jannik Sinner e alla grande impresa di Lorenzo Musetti contro Novak Djokovic – anche le gesta di Rafael Nadal. Uno capace di vincere la competizione per ben 11 volte.

E invece no. Il campione maiorchino, com’è noto, non ha potuto partecipare ad uno dei suoi tornei preferiti perchè ancora fermo ai box dopo la sconfitta al secondo turno degli Australian Open patita per mano di McDonald. Quello, e sono passati ormai tre mesi, resta l’ultimo incontro disputato nel circuito dal campione maiorchino. Apparso sofferente già nel confronto con l’americano sul cemento di Melborune, Nadal si è visto diagnosticare, una volta tornato in patria, una lesione di secondo grado al muscolo ileopsoas della gamba sinistra. Un problema serio, che lo avrebbe dovuro tenere lontano dai campi per due mesi. Invece ne sono passati già tre, con l’aggiunta di un nuvo forfait per un altro torneo a lui molto caro: l’ATP 500 di Barcellona, in programma dal 15 al 23 aprile.

Nadal, altro forfait: incubo senza fine

È stato lo stesso campione, attraverso il suo profilo Twitter, a dare comunicazione ufficiale della rinuncia alla competizione in terra catalana. Nadal si è detto dispiaciutssimo di non partecipare al torneo che si disputa nel suo club di adozione, facendo poi gli auguri all’amico – ed ex rivale in campo, David Ferrer, direttore del torneo, per la buona riuscita dell’evento. Il mancino di Manacor ha anche aggiunto di essere impegnato nel suo percorso di recupero, in vista di un ritorno alle competizioni.

Incassato il nuovo forfait del loro idolo, i numerosissimi fans di Nadal sparsi in tutto il mondo iniziano seriamente a preoccuparsi. Il Roland Garros, vero obiettivo dello spagnolo, che insegue la 15esima affermazione nello Slam parigino, si avvicina sempre di più. E Nadal deve ancora calcare il terreno di gioco.

Se, al di là delle condizioni fisiche che restano un punto interrogativo, non riuscirà a scendere in campo qualche settimana prima del Major transalpino, le sue possibilità di vittoria sarebbero ridotte al lumicino. Pensare ad un Nadal competitivo per due settimane sulla distanza di 5 set ad incontro appare quasi un’utopia. Anche se parliamo di un campione che forse mai come altri ha sempre stupito per la sua incredibile tenacia e per la sua leggendaria resilienza.