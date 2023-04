Addio improvviso nello sport: tutti distrutti per la notizia

Il mondo dello sport ha perso improvvisamente una delle sue protagoniste, sia alle Olimpiadi che ai Mondiali: tifosi senza parole

Negli anni dispari che seguono quelli delle Olimpiadi succede spesso, ma ogni volta è un colpo al cuore perché significa perdere un grande protagonista. Amncora una volta siamo di fronte ad un addio improvviso nel mondo dello sport e tutti restano senza parole.

Perché ormai la Coppa del Mondo di sci alpino è andata in archivio e stanno finendo anche i vari campionati nazionali. Ma soprattutto alla prossima stagione, che scatterà a fine novembre con i classici giganti di Soelden seguiti dalla doppia discesa tra Italia e Svizzera con Zermatt e Cervinia, manca ancora molto.

Così gli atleti cominciano a ragionare, o forse semplicemente arrivano ad elaborare una considerazione molto pratica. Il prossimo anno non ci saranno Mondiali perché torneranno solo nel 2025 a Schladming, seguiti l’anno dopo dalle Olimpiadi di Milano-Cortina.

Chi non è più giovanissimo, ha avuto una carriera piena di gare ma con risultati tutto sommato inferiori alle attese ed è stato di continue trasferte preferisce salutare e staccare per sempre. Come ha fatto la britannica Alexandra ‘Alex’ Tilley che ha annunciato ufficialmente il suo addio all’agonismo.

Addio improvviso nello sport: Alex Tilley saluta lo sci dopo quasi 10 anni di Coppa del Mondo

In realtà la decisione era già stata pensata qualche mese fa perché gli ultimi anni per la trentenne scozzese sono stati pesanti. Alex infatti in carriera si è spesso dovuta fermare per infortuni più o meno gravi che non le hanno permesso di trovare continuità di risultati.

L’ultimo era stato una mazzata, perché dopo aver cominciato la stagione 2021/2022 con un tredicesimo posto nel gigante di Soelden, in allenamento sempre in Austria a Pass Thurn si era procurata la frattura del perone della gamba destra e aveva perso tutto il resto dell’anno.

Era rientrata ancora a Soelden lo scorso ottobre e in Coppa ha gareggiato sino a dicembre con il primo gigante di Semmering. Poi una pausa di due mesi per rientrare ai Mondiali di Courchevel/ Méribel, ma era uscita sia in slalom che tra i pali larghi.

In carriera ha partecipato alle Olimpiadi di PyeongChang 2018 oltre che a cinque Mondiali a partire da quello di Vail/Beaver Creek 2015 raccogliendo al massimo un 15° posto in parallelo e un 17° in gigante sempre a Cortina 2021.

Ma adesso la ragazza che è partita da Thorpins, un villaggio ad una trentina di chilometri da Aberdeen che nopn è proprio zona di montagne, ha deciso di dire basta. E ha salutato tutti con un commosso post su Instagram: “Ora è arrivato il momento di dire addio al mio tempo da sciatrice agonista e affrontare nuove sfide e avventure che la vita ha da offrire”. Tra le prime a salutarla con affetto, anche la nostra Laura Pirovano, rientrata quest’anno dopo un grave infortunio.