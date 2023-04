Scambio più 10 milioni: così la Juve riperde Morata

Alvaro Morata, un ritorno che evidentemente non s’ha da fare: la proposta di scambio manda ko i bianconeri

Mancano ancora oltre due mesi alla riapertura ufficiale del calciomercato estivo e le voci, come di consueto, iniziano a fioccare con una certa frequenza.

Tra i nomi destinati a monopolizzare l’attenzione ce n’è uno che fino a qualche mese fa è stato protagonista in Italia, con la maglia della Juventus. Alvaro Morata dopo la sua seconda esperienza torinese è tornato a Madrid, all’Atletico, club che detiene il suo cartellino. Ma adesso lo spagnolo è pronto per una nuova avventura lontano, ma non troppo, dalla squadra di Diego Simeone. Secondo quanto viene riportato da ‘Elgoldigital.com’, il futuro di Alvaro Morata sarà lontano dalla Juventus. Il giocatore avrebbe spinto per il ritorno, visto anche il suo contratto in scadenza nel 2024, a Torino. Ma così non sarà. Perchè il rinnovo con l’Atletico Madrid è fuori discussione, Simeone non è convinto dall’ex punta del Real ed è pronto a sfruttarlo sul mercato per ottenere un innesto tutto nuovo per l’attacco. Da questo punto di vista, l’addio di Morata ai ‘Colchoneros’ frutterebbe un rinforzo di tutto rispetto per il tecnico argentino. Il portale iberico sostiene, infatti, come la prossima squadra di Morata sarà il Siviglia.

Morata va al Siviglia: lo scambio che gela la Juve

Sul piatto il cartellino di Rafa Mir, giocatore che Simeone ha inseguito sin dai tempi del Wolverhampton e con il quale c’era già un accordo di massima nell’estate 2021. Poi tutto saltò visto che non arrivò l’intesa con gli inglesi.

Adesso l’operazione può concretizzarsi, al termine della stagione, con Morata che finirebbe a Siviglia in una nuova tappa della sua carriera, ancora in Spagna. Da rivale dell’Atletico Madrid, quindi, e lontanissimo dall’ennesimo trasferimento alla corte di Massimiliano Allegri. La Juventus, dunque, dovrà guardare altrove per ricercare un bomber all’altezza, evidentemente, visto che anche il futuro di Vlahovic in bianconero sembra poter tornare in fortissima discussione. Il feeling del serbo con Allegri non è dei migliori e non è escluso che alla fine possa dire addio.

Così come addio, stavolta probabilmente per sempre, lo ha detto Morata. L’ex juventino viene valutato intorno ai 25 milioni, Rafa Mir invece circa 10: il Siviglia, oltre al cartellino della punta, aggiungerebbe anche un conguaglio di 10 milioni di euro. Mortata in questa stagione agli ordini di Simeone ha collezionato 37 presenze, 12 gol e 3 assist vincenti: il destino lo porterà ancora in Spagna, con buona pace della Juventus.