Wanda gelosa di Icardi, alta tensione a MasterChef: che reazione

Wanda Nara non nasconde la sua gelosia per Mauro Icardi: la battuta sul marito durante una puntata di MasterChef fa raggelare lo studio.

Continua la telenovela con protagonisti Wanda Nara e Mauro Icardi. Tradimenti (o presunti tali), tensioni, richieste di divorzio, ritorni di fiamma improvvisi. I due argentini dal sangue caldissimo non si sono fatti mancare nulla, e oggi, nonostante le critiche di moltissimi fan, sarebbero tornati insieme, più felici che mai. Quello che però è successo negli ultimi anni non può essere dimenticato facilmente, con un colpo di spugna. E così, basta un piccolo misunderstanding per far scoppiare nuovamente la gelosia negli occhi e nella voce di Wanda Nara.

Guai a toccare il suo Maurito. La showgirl argentina, oggi conduttrice dell’edizione argentina di MasterChef, su Telefe, non smette di nascondere la sua passione ardente per il calciatore del Galatasaray. Una passione dimostrata con le parole, con i gesti e con uno sguardo raggelante scagliato a ogni minima occasione che possa ricordare le controversie avvenute in passato.

Perché Icardi, per farsi perdonare, ha dovuto cercare di recuperare del tutto la fiducia di Wanda. E forse in parte c’è anche riuscito. Ma questo non vuol dire che la signora Nara sia disposta a concedergli un perdono totale, e anzi alla prima occasione non ha lesinato una frecciatina che ha lasciato senza parole il pubblico a casa.

La gelosia di Wanda Nara: la battuta è raggelante

La dimostrazione di questo sentimento di gelosia forte e oppressivo che la possiede è stata data da un siparietto di pochissimi minuti avvenuto durante una delle ultime puntate di MasterChef. Protagonista Wanda, una giovane concorrente di nome Estefanía Herlein e non uno, ma ben due Mauro.

Mentre la ragazza era impegnata a cucinare, la conduttrice si è avvicinata a lei per chiederle cosa facesse nel tempo libero e con chi vivesse. La risposta è stata però inattesa: “Vivo con Mauro“. Poche, semplici parole che per un attimo hanno fatto arrossire le guance di Wanda, prima che la stessa concorrente la tranquillizzasse con la più semplice delle spiegazioni: “Il mio ragazzo“.

Un momento di esitazione che ha fatto venire spontanea alla conduttrice una battuta capace di gelare il sangue nelle vene ad Icardi: “Ah… ho avuto paura. Mi sono detta ‘che velocità‘“. Insomma, sarà anche vero che tra i due le cose sono tornate alla normalità. Questo però non vuol dire che la fiducia si sia ripristinata del tutto. E se basta un semplice caso di omonimia a mostrare un briciolo di gelosia nella signora Nara, non possiamo far altro che immaginare cosa potrebbe succedere se il calciatore fosse ‘pizzicato’ in bella compagnia…