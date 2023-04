Valentino Rossi, nubi all’orizzonte: mette contro Bezzecchi e Bagnaia

Le parole rilasciate di recente dall’ex campione di Moto GP, Valentino Rossi, hanno fatto storcere il naso ad alcuni addetti ai lavori: nube all’orizzonte per i piloti italiani

L’ex campione di Tavullia ha parlato dei due piloti italiani di punta in questo momento: Francesco Bagnaia e Marco Bezzecchi, mettendoli uno di fronte all’altro con le sue dichiarazioni.

Valentino Rossi, infatti, ha voluto mettere in guardia i due piloti sui possibili rischi che questa stagione potrebbe riservare a ciascuno dei due. Il nove volte Campione del Mondo nelle varie classi di motociclismo ha voluto sottolineare una situazione in particolare che potrebbe presentarsi nella parte finale di questa stagione: Bagnaia e Bezzecchi sono avvisati.

Valentino Rossi e i piloti italiani: nubi sulle parole del Dottore

Il mondiale di Moto GP è appena iniziato e dopo due gran premi il podio della classifica piloti parla molto bene l’italiano. Sono due piloti del Belpaese, infatti, ad occupare le prime due posizioni in classifica dopo i GP di Portogallo e d’Argentina, entrambi in sella all’italiana Ducati Desmosedici. Francesco “Pecco” Bagnaia, insieme ad Enea Bastianini, guida la Ducati del team ufficiale con il quale si è laureato Campione del Mondo della classe Moto GP nella scorsa stagione. Bezzecchi, invece, fa parte del team VR46 insieme a Luca Marini e in questo momento si trova in testa alla classifica piloti.

I due piloti italiani hanno ben performato nelle prime due uscite stagionali centrando una vittoria ciascuno. Questo inizio sprint lascia ben sperare per il prosieguo della stagione che potrebbe culminare con un testa a testa per il titolo di Campione del Mondo 2023. Di recente Valentino Rossi è stato intervistato da Sportweek dove ha parlato proprio del dualismo tra Pecco e Bez. Ecco le parole di Valentino: “Tra Marco e Francesco ora c’è una grandissima rivalità, di quelle giuste, leali. Si allenano insieme e questo li aiuta a crescere“. Il dottore ha quindi messo in guardia sulla gestione dei rapporti qualora dovessero concorrere per il Mondiale.

Team VR46 subito competitivo: Valentino ne svela i segreti

Durante la sua lunga e straordinaria carriera, infatti, Valentino Rossi si è ritrovato a duellare con compagni di squadra e connazionali, mettendo di volta in volta da parte l’amicizia e concentrandosi sul risultato finale. Nella sua intervista The Doctor ha parlato anche della sua nuova vita all’interno del Team Ducati Mooney VR46 e dei segreti che gli hanno permesso di essere subito ai vertici: “Visto come vanno le moto e lavora la squadra, Bezzecchi può lottare per il Mondiale”. Rossi ha quindi evidenziato come il segreto sia un team di amici che in passato avevano già lavorato per loro.