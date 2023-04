Dal Napoli alla Juventus: assalto totale, colpo decisivo

Tra pochi giorni andrà in scena il big-match Juventus-Napoli: un’occasione importante per parlare di mercato, colpo in ottica futura

Dopo l’eliminazione cocente dalla Champions League, il Napoli si ritufferà in Serie A per cercare di raggiungere il prima possibile l’aritmetica per la conquista dello Scudetto. I numerosi punti di vantaggio dalle inseguitrici fanno dormire sogni tranquilli a Luciano Spalletti, ma attenzione ad abbassare la guardia. C’è voglia di riscatto in casa partenopea: l’occasione arriverà in casa della Juventus per collezionare una vittoria spartiacque in vista dei prossimi impegni.

Il club bianconero sarà impegnato, invece, sull’ostico campo dello Sporting per la sfida di ritorno dei quarti di finale di Europa League. La Juventus sogna di raggiungere un’altra semifinale europea per poi pensare al campionato. Proprio in queste ore dovrebbe arrivare il responso dopo il ricorso per i 15 punti di penalizzazione inflitti in classifica per il caso plusvalenze. Un motivo in più per sognare il ritorno in Champions League dopo la cocente eliminazione nei primi mesi della stagione. In Europa League i bianconeri si sono fatti rispettare fino ad arrivare ad un passo dalla semifinale: ora l’ostacolo in Portogallo si chiama Sporting, ma Di Maria e compagni sono forti della vittoria dell’andata davanti al proprio pubblico.

Juventus, colpo in casa Napoli: assalto a Cristiano Giuntoli

In vista della prossima stagione la Juventus starebbe pensando a nuovi obiettivi di mercato per puntellare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri. Lo stesso allenatore livornese si giocherà il suo futuro a partire dai prossimi impegni in campionato e nelle coppe.

Come svelato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, l’obiettivo numero uno della Juventus è il direttore sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli. Già in passato il dirigente toscano è stato accostato al club bianconero, ma il presidente De Laurentiis vorrebbe blindarlo per un altro anno ancora rispettando gli accordi dell’attuale contratto. La Juventus ci proverà ancora, ma il numero uno del club partenopeo penserà a blindare i suoi uomini in vista della prossima stagione per continuare a collezionare risultati importanti in Serie A e in Champions League.

La delusione in campo internazionale è stata cocente, soprattutto perché il passaggio del turno contro il Milan sembrava alla portata degli azzurri, ma dopo 33 anni c’è un sogno da portare a termine. Lo Scudetto resta l’obiettivo primario di Osimhen e compagni: già a partire dalla sfida contro la Juventus, c’è voglia di rivalsa per avvicinarsi aritmeticamente all’obiettivo primario. In casa bianconera continuano a monitorare numerosi profili azzurri che potrebbero proprio fare al caso della Juventus.