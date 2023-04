Federica Pellegrini, nuova bufera: “Solo per noi?”

In occasione di un post sui social di Federica Pellegrini, scoppia la polemica: l’evento che ha coinvolto l’ex nuotatrice

Anche ora che, ormai da più di un anno e mezzo, ha concluso la sua attività agonistica, Federica Pellegrini rimane un personaggio di culto per gli appassionati, mantenendo un notevole seguito. Inevitabile, visto che parliamo di una vera e propria leggenda non soltanto dello sport italiano ma anche di quello mondiale.

Le imprese dell’olimpionica e campionessa del mondo riecheggeranno nell’eternità per quanto hanno saputo emozionarci e regalarci momenti indimenticabili. Federica si è comunque segnalata, nel corso della sua carriera, per una classe, una presenza scenica, un carisma e un fascino che l’hanno resa ormai un personaggio a 360 gradi.

Federica Pellegrini, vacanze d’amore con Matteo Giunta e non solo

Come detto, ancora oggi sono in tantissimi a seguirla con grande affetto e partecipazione. Su Instagram, in particolare, oltre un milione e 700 mila followers per lei, che tra i personaggi del mondo dello sport e al femminile è certamente una di quelle più in vista.

Negli ultimi giorni, i fan hanno potuto seguire Federica rilassarsi con le recenti vacanze di Pasqua, per le quali ha scelto una meta molto suggestiva: la Sicilia. Tra i numerosi scatti, non sono passati inosservati quelli insieme all’inseparabile Matteo Giunta, il suo compagno. Ancora una volta, poi, Federica ha sfoderato immagini di sensualità non comune. Negli scatti hanno poi fatto la comparsa altri protagonisti: i genitori di Federica, con i quali appena possibile lei va in viaggio. Ma la vacanza di Federica è stata anche l’occasione per una polemica scoppiata sul web.

Federica Pellegrini, lo sfogo su Instagram: che cosa è successo

Nelle immagini condivise tra scatti e stories sul suo profilo social, infatti, Federica ha ritratto anche alcuni paesaggi molto suggestivi della zona in cui si trovava, nelle vicinanze di Agrigento. Per esempio, la popolare ‘scala dei turchi‘, un patrimonio paesaggistico di tutta l’umanità.

Una zona che in realtà da un po’ dovrebbe essere interdetta all’accesso del pubblico, ma nelle immagini scattate da Federica si vedevano delle persone che si stavano arrampicando sulla celebre scogliera. “Non abbiamo capito se l’accesso era vietato per noi o per tutti”, aveva scritto in quell’occasione, in maniera polemica, la Pellegrini. Le autorità del luogo hanno risposto ufficialmente dichiarando che avvieranno un’inchiesta per individuare i responsabili.