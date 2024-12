Juventus, Yildiz: “Le mie aspettative sono diverse. Posso sempre migliorare”

Kenan Yildiz, calciatore della Juventus, ha affiancato Thiago Motta in conferenza stampa ha presentato la sfida di domani sera contro il Manchester City. Qui le sue dichiarazioni.

Quanto è stimolante per voi affrontare il Manchester City?

“Sarà una grande partita, non vediamo l’ora di affrontarli”.

Cosa non dovete fare domani?

“Ci siamo preparati bene e speriamo in un risultato positivo”.

Quanto è importante per te la Champions?

“Voglio fare del mio meglio per la squadra e spero vada tutto bene”.

Che voto dai alla tua stagione?

“Le mie aspettative sono diverse, posso sempre migliorare. Spero di continuare sempre così”.

Quanto sei soddisfatto della tua partenza?

“La mia è una buona stagione ma c’è sempre un grande margine di miglioramento, per me come per tutti gli altri”.

Domani affronterai grandi campioni, c’è un giocatore che preferisci?

“Sono una grandissima squadra ed hanno già vinto la Champions. Se dovessi sceglierne uno direi Haaland, ma sono davvero tutti dei campioni”.

Che rapporti hai con Thiago Motta?

“Sono grato di avere un allenatore come lui”.

Vuoi giocare più vicino alla porta?

“Gioco dove mi mette l’allenatore”.