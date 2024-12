Champions League, le probabili formazioni di Juventus, Milan e Bologna

Dopo le partite di questa sera di Inter e Atalanta, domani toccherà alle altre Italiane scende in campo per il 6° turno della League Phase di Champions League. Juventus, Milan e Bologna saranno impegnate tutte in contemporanea alle 21 di domani. La Juventus avrà ma gara decisamente più complicata e di prestigio contro il Manchester City di Pep Guardiola. Il Milan l’agevole sfida casalinga contro la Stella Rossa dell’ex Rade Krunic. Mentre il Bologna cerca di mantenere vive le residue speranze di qualificazione contro il Benfica al Da Luz di Lisbona.

Juventus-Manchester City

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Danilo, Kalulu, Gatti, Savona; Thuram, Locatelli; Yildiz, Koopmeiners, Conceição; Vlahovic. All. Motta.

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Gvardiol, Dias, Akanji, Walker; De Bruyne, Gundogan, Bernardo Silva; Grealish, Doku, Haaland. All. Guardiola. Milan-Stella Rossa MILAN (4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal, Gabbia, Thiaw, Theo Hernandez; Fofana, Reijnders; Chukwueze, Loftus-Cheek, Leao; Morata. All. Fonseca. STELLA ROSSA (4-2-3-1): Gutesa; Mimovic, Spajic, Djiga, Seol; Elsnik, Krunic; Felicio Milson, Maksimovic, Silas; Ndiaye. All. Milojevic.

Benfica-Bologna

BENFICA (4-2-3-1): Trubin; Bah, Araujo, Otamendi, Carreras; Aursnes, Florentino; Akturkoglu, Kokcu, Di Maria; Pavlidis. All. Lage.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Lucumì, Beukema, Lykogiannis; Ferguson, Freuler; Iling-Junior, Odgaard, Ndoye; Castro. All. Italiano.