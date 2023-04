Max Biaggi vuota il sacco: “La verità su me e Valentino Rossi”

A distanza di molto tempo Max Biaggi torna a parlare della storica rivalità con Valentino Rossi e fa una confessione clamorosa

Rivali sempre, amici mai ma in fondo è il sale dello sport. Perché non sarebbe stato lo stesso senza i grandi duelli che sono passati alla storia. Quello tra Max Biaggi e Valentino Rossi lo è stato certamente, almeno per un decennio, con i tifosi italiani che si sono divisi come avevano fatto con Coppi e Bartali, oppure Rivera e Mazzola.

Con due caratteri forti come quelli che avevano loro, normale che si scontrassero in pista e non solo a colpi di sorpassi. Il romano era sbarcato nel Motomondiale qualche anno prima, ma non è mai riuscito a coronare il sogno di un titolo nella classe regina che allora era 500 e poi è diventato MotoGP.

Valentino invece è nato vincente, ma era anche molto più espansivo, sapeva come catturare subito i favori del pubblico. E fu subito scontro, anche fisico. Come quando nel GP del Giappone Biaggi per non farsi sorpassare buttò fuori pista il rivale e Rossi dopo averlo superato, gli alzò il dito medio. Oppure quando Max alla premiazione di un GP di Catalogna fece quasi a botte con Gibo Badioli, manager di Rossi .

Biaggi poi era passato in Superbike e ha vinto anche 2 Mondiali, mentre Rossi è rimasto nel suo mondo. E quando ha deciso di ritirarsi, nel 2021, era anche arrivato anche un post del suo eterno rivale per salutarlo. Raccontava che con il tempo entrambi sono maturati e sperava che potessero rivedersi per sorridere di quei momenti.

Max Biaggi vuota il sacco: con Valentino Rossi non ci sono stati solo scontri

Qualche tempo fa a Sky Sport Max Biaggi era tornato a parlare della loro rivalità ammettendo che secondo lui erano stati due cretini a farsi la guerra tramite i media. Se avessero chiarito subito tra di loro, probabilmente l’avrebbero risolta subito e invece la situazione si è trascinata per anni senza essere risolta.

Adesso però è arrivata una data speciale. Perché il 18 aprile 2004 Valentino Rossi, dopo tre Mondiali consecutivi vinto con la Honda era passato clamorosamente alla Yamaha. Molti pensavano che avesse sbagliato, sembrava impossibile che un marchio diventato perdente potesse risollevarsi in fretta con lui e invece avvenne.

Prima gara dell’anno, sulla pista sudafricana di Welkom (e fu anche l’ultima edizione del GP del Sudafrica). E nuovo duello senza esclusione di colpi con Biaggi, con una serie di sorpassi e qualche carenata per tutta la gara sino sul traguardo. Alla fine due soli decimi a favore di Rossi per quella che lui ha sempre considerato una delle sue gare più belle in carriera.

Ecco, lo pensa anche il battuto di quella giornata. Perché Biaggi ha postato una foto di quel girono e un messaggio nostalgico: “La rivalità con Valentino è vecchia, ma quanto mi manca. Oggi rimangono solo cose belle. Anche se ci siamo letteralmente odiati”.

E ha spiegato che non importa da quale parte stessero allora i tifosi, perché comunque è stato bello averlo vissuto e ha aiutato tutti ad amare il motociclismo. Un altro pensiero per Valentino, chissà se questa volta risponderà.