Milinkovic alla Juve: hanno trovato la carta vincente

La Juventus si appresta a vivere settimane molto importanti, sia in campo che fuori.

Nonostante questo, però, la dirigenza è già molto attiva nel programmare il calciomercato estivo in vista della prossima stagione. Il reparto che la vecchia signora necessità di rinforzare, visto il possibile addio di Adrien Rabiot e i continui problemi fisici che affliggono Paul Pogba, è il centrocampo. Il grande sogno di Massimiliano Allegri è Sergej Milinkovic Savic che, salvo clamorose sorprese, lascerà la Lazio al termine della stagione. Il serbo, infatti, vedrà scadere il proprio contratto nel 2024 e, nonostante il forte pressing del presidente Claudio Lotito, non sembra intenzionato a prolungarlo. Proprio per questo la Juventus pare decisa a provarci, tanto che è disposta a giocare una carta importante che può convincere Maurizio Sarri a dare il via libera alla cessione del classe 1995.

Milinkovic via, la Juventus convince Sarri: ecco la carta giusta

Come detto, la Juventus è intenzionata a rinforzare pesantemente il proprio centrocampo, soprattutto in caso di addio da parte dell’ex Paris Saint Germain.

Adrien Rabiot, infatti, sembra orientato a non rinnovare il contratto, visto l’interesse dei grandi club di Premier League. Proprio per questo motivo, la dirigenza bianconera è intenzionata a fare un tentativo per Sergej Milinkovic Savic, che lascerà la Lazio al termine della stagione. I bianconeri, infatti, sono convinti di avere la carta giusta per convincere il club capitolino a cedere il gigante serbo. Stiamo parlando di Nicolò Rovella, centrocampista classe 2001 oggi in prestito al Monza. Il ragazzo si sta rendendo protagonista di una grande stagione, che lo vede a quota 22 presenze con una rete realizzata. Il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri stravede per il ragazzo, tanto che potrebbe pensare di prendere seriamente in considerazione l’offerta bianconera qualora si palesasse ufficialmente. Nonostante si tratti di un calciatore giovane e dal grande futuro, la Juventus pare intenzionata ad inserirlo nella trattativa per regalare a Massimiliano Allegri il centrocampista tanto desiderato. Grazie a questa mossa, la vecchia signora spera di abbassare sensibilmente la parte cash da girare al club romano. Il calciomercato estivo è già pronto ad entrare nel vivo, con Milinkovic Savic pronto a dire addio alla Lazio dopo otto anni dal suo arrivo. Massimiliano Allegri è pronto ad accoglierlo a braccia aperte.