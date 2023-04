Michael Schumacher, scoppia lo scandalo: mondo dello sport senza parole

Assurdo quanto accaduto intorno a Michael Schumacher, un vero e proprio scandalo: grandi polemiche per ciò che è stato fatto

Il 28 dicembre 2013 la vita di Michael Schumacher è cambiata in maniera importante e, probabilmente, irreversibile. L’incidente sugli sci ha tolto alla sua famiglia e a tutto il mondo dello sport un campione, consegnando un uomo profondamente diverso da quanto conosciuto.

La moglie Corinna e i figli del sette volte campione mondiale di F1 hanno voluto proteggere Schumi dalla morbosità di tutti, appassionati e non. Così le informazioni sulle condizioni di salute della leggenda del motorsport sono state date con il contagocce e soltanto pochi amici fidati possono fare visita all’indimenticato campione. Un comportamento comprensibile e giusto che però ha dato anche il via alla caccia, poco accettabile, allo scoop. Così nel corso di questi dieci anni non sono mancate notizie poco veritiere sulle reali condizioni di salute di Michael Schumacher e l’ultimo scandalo è scoppiato qualche giorno fa, lasciando senza parole tutti.

Michael Schumacher, l’intervista fake scatena le polemiche

Già perché è difficile trovare parole per quanto fatto dalla rivista tedesca ‘Die Aktuelle’. Una intervista inventata di sana pianta a Michael Schumacher, pubblicizzata a caratteri cubitali in prima pagina.

Si fa fatica a crederci, ma invece è tutto vero. A Die Aktuelle hanno pensato bene di realizzare una finta intervista all’ex pilota tedesco tramite l’intelligenza artificiale. E’ stato quindi utilizzato character.ai per presentare alcune domande al finto Schumi. L’applicativo utilizza le ultime dichiarazioni presenti dei personaggi famosi e le informazioni presenti in rete per comporre le risposte.

Peccato che la rivista tedesca abbia presentato tutto con grande clamore e omettendo, se non dicendolo con un piccolo trafiletto all’interno, di specificare che era una intervista non veritiera. Così in prima pagina c’è il titolo “Prima intervista” con una foto di Schumacher sorridente e addirittura la specificazione: “Esclusiva mondiale“. Andando poi all’interno dell’articolo, si trovano alcune domande che scavano negli aspetti più morbosi dell’intera vicenda. Così allo Schumi rappresentato dall’intelligenza artificiale viene chiesto “Come stai oggi?” o “come stai dall’incidente del 2013” e l’applicativo formula risposte del tipo: “La mia vita è cambiata radicalmente”. Soltanto a fine pezzo viene specificato che “tutto ciò che il personaggio dice è inventato“.

L’intervista fake ha innestato ovviamente grandi polemiche e non è la prima volta che la rivista tedesca balza agli onori della cronaca per vicende di questo tipo con Schumacher come protagonista. Nel 2014, infatti, in prima pagina venne pubblicata una foto dell’ex pilota con occhiali da sole, precedente all’incidente, e il titolo: “Sta seduto al sole”. Anche in quell’occasione non mancarono le polemiche che non sono servite però ad evitare l’ennesimo scandalo.