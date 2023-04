MotoGP, conoscete la fidanzata di Luca Marini? È splendida, le foto sono mozzafiato

Luca Marini è uno dei piloti più caldi della MotoGP, oltre che fratellastro di Valentino Rossi. Al suo fianco c’è una ragazza davvero da urlo

La fidanzata del pilota del team Mooney VR46 è da perdere la testa. Le sue foto su Instagram sono particolarmente apprezzate da moltissimi fan. Vedere per credere.

In questo momento Luca Marini è uno dei piloti più in forma della MotoGP. Nell’ultimo Gran Premio degli Stati Uniti ha centrato il podio, con un secondo posto alle spalle della Honda di Rins assolutamente meritato. Sorpasso di gran carriera su Fabio Quartararo, zero sbavature e ritmo da campione affermato. Il fratellastro di Valentino Rossi, è un classe ’97, pilota del team Mooney VR46 e si è messo in mostra negli ultimi due anni alla guida di una Ducati del team gestito proprio dall’illustre ex campionissimo della MotoGP. Marini è figlio di Stefania Palma (la mamma anche di Vale) e di Massimo Marini.

Come ‘Il Dottore’ il più giovane Luca ha sviluppato sin da piccolo una grande passione per le moto ed è arrivato a sfiorare anche il titolo mondiale in Moto2 nel 2020 (termina secondo dietro ad Enea Bastianini). Dal 2021 è stabilmente un pilota di riferimento in MotoGP e da questa stagione sta sfruttando al meglio le potenzialità di una straordinaria Ducati.

MotoGP, Luca Marini e Marta Vincenzi: una delle coppie più glamour della griglia – FOTO

Luca Marini ha al suo fianco una ragazza davvero speciale, non solo per quanto concerne la bellezza ma anche per il suo grandissimo piglio imprenditoriale.

Marta Vincenzi è infatti la fondatrice del marchio di bellezza Maison96, che si occupa di estetica. Nata il 21 ottobre 1996, la Vincenzi è anche una seguitissima influencer, oltre ad una grande appassionata di moda. I due fanno coppia fissa dal 2016 e proprio la scorsa estate, Luca le ha chiesto di sposarlo.

Una love story che procede quindi a gonfie vele, per la gioia anche dei fan di entrambi, che seguono il tutto con grande affetto. Le foto della proposta sono state condivise anche sui social, con tanto di anello di fidanzamento in bella mostra.

I suoi scatti su Instagram sono davvero mozzafiato e non possono lasciare indifferenti i moltissimi follower che la seguono. D’altronde basta darle un’occhiata per capire il motivo. Luca Marini ha decisamente una spinta in più dalla sua parte.