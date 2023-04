Serie A, da Milano: saranno retrocessi ma il club va verso il fallimento

Da Milano sono certi: il futuro del club è ormai deciso. La squadra sarà retrocessa e allo stesso tempo va verso il fallimento.

Il futuro di un club sembra essere ormai segnato e nelle prossime settimane in questo senso sono attese delle novità molto importanti considerando che ben presto devono essere prese decisioni importanti.

Secondo quanto riferito da Milano e Finanza, un club sarà quasi certamente retrocesso, ma allo stesso tempo dovrebbe arrivare il fallimento. Non sicuramente una buona notizia per i tifosi, che rischiano di dover partire dalle categorie inferiori. Vedremo cosa succederà e se alla fine questa indiscrezione si trasformerà in realtà oppure la squadra riuscirà a salvarsi in extremis.

Serie A: il destino del club è deciso, retrocessione e fallimento

La Serie A si avvia ormai alla conclusione e per molte squadre è arrivato anche il momento di guardare al futuro ed iniziare a programmare con attenzione la prossima stagione. Ma per una squadra il destino sembra essere ormai segnato anche se i tifosi sperano di poter ottenere un esito completamente differente.

Da Milano sono certi che il club sarà retrocesso e potrebbe arrivare addirittura il fallimento. Resta da capire se questo procedimento porterà a partire dai dilettanti oppure da categorie superiori, ma per la Sampdoria la Serie B è molto complicata. Come scritto da Milano e Finanza, in caso di un fallimento Edoardo Garrone dovrebbe scendere in campo ed aiutare il club in questo processo che si preannuncia davvero difficile.

La speranza è quella di poter salvare il possibile e provare naturalmente a ripartire il prima possibile e ritornare nel minor tempo in Serie A. La soluzione migliore sarebbe quella di un acquisizione da parte di Barnaba almeno della parte sportiva, ma le opzioni sono tutte sul tavolo e per il momento non si ha un quadro certo su quanto accaduto.

Ultime Sampdoria: tra Serie B e fallimento

Il futuro della Sampdoria continua ad essere in forte bilico. Si parla, come detto in precedenza, di un possibile fallimento dopo la retrocessione e quindi una partenza da lontano per provare a tornare nel calcio che conta.

Naturalmente la strada è in salita e vedremo cosa succederà nelle prossime settimane. La speranza è quella di poter riuscire ad evitare il fallimento e provare a ripartire dalla Serie B magari con Barnaba come presidente. Le indiscrezioni non sono assolutamente positive, ma nessuna decisione è ancora presa e quindi può succedere di tutto. La deadline è fissata per il 20 giugno e presto avremo delle novità importanti.