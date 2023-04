Ancora un colpo dalla Lazio, l’Inter pesca nella capitale

L’Inter si prepara ad affrontare questo finale di stagione che si prospetta essere infuocato.

Nonostante questo, però, la dirigenza è già al lavoro per programmare il calciomercato estivo in vista della prossima stagione.

Il reparto che la società nerazzurra intende rinforzare è la difesa, che è pronta ad andare incontro ad una vera e propria rivoluzione. Il sicuro partente è Milan Skriniar, destinato al Paris Saint Germain vista la scadenza del contratto con l’Inter. Altri due difensori con il futuro in bilico sono Stefan de Vrij e Francesco Acerbi, che per motivi diversi potrebbero salutare. Il centrale olandese sta trattando il rinnovo, con la trattativa che non si prospetta semplice. Per quanto riguarda Acerbi, invece, si dovrà trattare con la Lazio per cercare di trovare un accordo per il riscatto. Proprio per quanto riguarda la Lazio, la società nerazzurra potrebbe bussare per cercare di portare a Milano un altro fedelissimo del tecnico piacentino Simone Inzaghi.

L’Inter pronta a bussare di nuovo alla Lazio: Lazzari per la difesa

Il terzino che la società nerazzurra sta pensando di portare a Milano è Manuel Lazzari, classe 1993 della Lazio. L’ex Spal, nonostante le 30 partite stagionali disputate, sta trovando poco spazio in questi ultimi mesi, con Maurizio Sarri che gli preferisce la coppia formata da Adam Marusic e Elseid Hysaj. Vista la difficile situazione nella capitale il ragazzo può chiedere di essere ceduto, e tornare da chi lo ha voluto a Roma può diventare molto più di un’idea. Trattare con il presidente biancoceleste Claudio Lotito non è semplice, visto anche il recente prolungamento del classe 1993 fino al giugno 2027.

Il poco impiego in questa ultima parte di stagione, però, può portare il club romano a cederlo a cifre inferiori. Proprio per questo l’Inter può provarci realmente, vista anche la quasi certa partenza di Denzel Dumfries che non ha convinto ne società ne tecnico in queste due stagioni italiane. Qualora il terzino olandese lasci Milano, la dirigenza avrebbe la liquidità necessaria per presentarsi dal club biancoceleste e chiudere velocemente l’operazione. Il calciomercato estivo è già pronto ad entrare nel vivo, con Simone Inzaghi pronto a riabbracciare il proprio fedelissimo. La carriera di Manuel Lazzari può proseguire a tinte nerazzurre.