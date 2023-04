Formula 1, tutto pronto per il debutto: sarà una prima volta assoluta

In Formula 1 fervono i preparativi per un esordio assoluto di un marchio importante dell’automobilismo. Il progetto è ambizioso

Nel 2026 in F1 entrerà in vigore un nuovo regolamento sui motori e ciò rappresenta l’occasione di vedere nuovi costruttori in griglia. I vertici del campionato e la FIA vogliono che ci sia sempre più competizione in futuro.

Ma quali sono le novità regolamentari? La Formula 1 andrà avanti con i V6 turbo-ibridi, ma con l’obiettivo di abbattere le emissioni e di ridurre i costi. Un cambiamento importante sarà l’eliminazione della MGU-H, ritenuta troppo complessa e costosa. Per compensare, verrà aumentata di tre volte la potenza elettrica della MGU-K: si passa da 160 a 476 cavalli. Nel complesso le power unit garantiranno una potenza superiore ai 1.000 cavalli.

Altra novità rilevante è l’utilizzo di carburanti sintetici, che consentiranno di abbattere le emissioni inquinanti delle macchine e anche i consumi. Inoltre, le batterie e altri elementi dovranno essere realizzati con materiali riciclabili. In generale, le vetture saranno anche più piccole e leggere, con minore resistenza aerodinamica

Audi si prepara per l’esordio in F1

Un nuovo costruttore che debutterà nel 2026 è Audi, che ha annunciato che sarebbe entrata in F1 comprando la Sauber. L’acquisto di quote di minoranza è già iniziata e nei prossimi anni verrà completata l’acquisizione della maggioranza. L’azienda tedesca non sarà presente solo come fornitore di motore, avrà un impegno totale nel campionato.

In questi mesi Audi sta lavorando intensamente per farsi trovare pronta all’esordio. Anche se il tempo non manca, non vuole lasciare niente al caso. Sono stati ingaggiati tecnici e manager di alto livello per questo progetto Formula 1. C’erano stati anche dei rumors sulla possibilità di assumere Mattia Binotto, ex team principal della Ferrari, però non c’è stato nulla di concreto finora.

Al Salone dell’Auto di Shanghai sono stati svelati ulteriori dettagli dei piani di Audi per il futuro. Innanzitutto, è stato confermato che il motore sarà completamente sviluppato in Germania, il motto è “F1 Power made in Germany”. Oliver Hoffmann, membro del CdA, ha dichiarato che è in corso la concezione del propulsore, e stanno gettando le fondamenta di quella che sarà la power unit nel 2026.

Hoffmann ha spiegato anche che una prima unità full hybrid inizierà a girare sui banchi di prova già entro la fine del 2023. In questi mesi ci sarà un grande lavoro anche sul simulatore, parte fondamentale in una F1 che ha pochissimi giorni di test.

C’è un team da circa 260 persone che sta lavorando al progetto della casa tedesca. Il quartiere generale di Audi Formula Racing sarà a Neuburg, dove è in programma anche un adeguamento del Competence Center Motorsport. I lavori inizieranno l’anno prossimo e dovrebbero terminare entro la fine del 2024. Verrà realizzato un fabbricato da oltre 3.000 mq, importante per installare nuovi banchi di prova utili allo sviluppo del motore.