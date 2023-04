Fulmine a ciel sereno: è stato sospeso per doping

By

Arrivata la sentenza con cui uno sportivo è stato sospeso per doping: la notizia è stata un fulmine a ciel sereno per la società. Ecco di chi si tratta e quanto dovrà stare fermo

Ad essere coinvolto è un giocatore militante nel campionato italiano di basket, vale a dire Corey Davis Jr., attualmente in forza alla Pallacanestro Trieste. Una notizia alquanto spiacevole per la squadra friulana in vista del finale di stagione.

La guardia statunitense è alla sua seconda stagione in Italia, dopo i trascorsi universitari tra Lousiana ed Houston, mentre il suo esordio tra i professionisti avvenne nel campionato turco nel 2019, quando aveva 22 anni.

Il suo percorso nel basket europeo è poi proseguito tra Belgio e Montenegro, poi nel dicembre 2021 il suo approdo a Trieste, dove in una stagione e mezza si è reso protagonista con una media di 13 punti a partita, ma per Davis è arrivata la tegola.

Ultim’ora shock: Sospeso per doping!

Nei giorni scorsi era arrivata la notizia della sua positività ad un controllo antidoping, ma nelle ultime ore è giunta la conferma da parte del TNA, il quale accogliendo l’istanza della Procura, ha emesso il suo giudizio.

Come decisione inevitabile è arrivata la sospensione del giocatore a disputare incontri ufficiali, in attesa di conferme ulteriori nei prossimi giorni, la sostanza riscontrata durante i controlli è la benzoylecgonica, vale a dire il principale metabolita della cocaina.

A tal proposito, la sua società ha chiarito la sua posizione in merito a quanto accaduto al proprio cestista, ed in un comunicato ufficiale è stato detto: “Attendiamo l’esito delle controanalisi, una volta arrivate, ci riserveremo ogni valutazione per chiarire l’episodio”.

In attesa di capire la tempistica e l’esito delle controanalisi alla positività per la benzoylecgonina, Corey Davis Jr. dovrà rimanere fermo. Ricordiamo come il campionato italiano di basket sia arrivato a tre giornate dalla conclusione della regular season, ed attualmente la Pallacanestro Trieste occupa la dodicesima posizione ma si trova con due soli punti di vantaggio sulla zona retrocessione, motivo per il quale la perdita della propria guardia titolare potrebbe risultare indigesta alla squadra allenata da coach Mario Ghiacci.

I prossimi impegni dei friulani saranno contro Pesaro, Verona (vero e proprio scontro diretto) e Brindisi, per un finale di stagione piuttosto intenso dentro e fuori dal parquet per Trieste, con il caso di doping a scuotere l’ambiente in un momento dell’annata così delicato.