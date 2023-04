Rossella Fiamingo esagerata: la tuta è troppo stretta

Sta preparando i Mondiali 2023 che saranno a Milano e pensa alla qualificazione olimpica, ma Rossella Fiamingo non dimentica i suoi fan

Nei prossimi 15 mesi entrerà in un frullatore di impegni ed emozioni, come tutti quelli che nella vita sognano le Olimpiadi. In realtà per Rossella Fiamingo si tratterà della terza, dopo l’argento individuale a Rio 2016 e il bronzo a squadre in quelle di Tokyo 2020.

Ma in mezzo, la 31eenne spadista catanese ha messo anche due ori ai Mondiali e il bronzo, sempre da sola, ai Mondiali 2022 del Cairo e ora è pronta per ripartire. Perché il periodo che si è aperto ad inizio aprile per tutti gli schermidori italiani è fondamentale. Avranno un anno, fino allo stesso mese del 2024, per blindare la loro qualificazione olimpica.

E in mezzo ci sarà anche un appuntamento non da poco, perché la rassegna iridata quest’anno sarà a Milano dal 22 luglio. E il primo giorno di gare Rossella sarà subito in pedana, impegnata nell’Individuale della spada. Un evento che sta preparando meticolosamente, anche se fino ad ora la Coppa del Mondo è andata meglio a squadre come dimostra il terzo posto dell’Italia a fine marzo in quel di Nanchino.

A fare il tifo per lei nel capoluogo lombardo ci saranno tutti i tifosi, sicuramente la famiglia e l’amica del cuore Diletta Leotta, anche se in quel periodo sarà vicina al parto. Non però il suo compagno, perché Gregorio Paltrinieri proprio in quei giorni sarà volato in Giappone per i suoi Mondiali: il 26 luglio gli 800 a Fukuoka, il 30 i 1500 nei quali difende il titolo.

Rossella Fiamingo esagerata, in testa c’è Parigi 2024 ma anche Gregorio Paltrinieri

In fondo però ci sono anche abituati. Un anno fa mentre Gregorio aveva impazzire l’Italia con le sue imprese ai Mondiali di nuoto a Budapest, Rossella era impegnata negli Europei di Antalya ed era tornata a casa con due argenti, quello individuale e quello a squadre.

Intervistata da ‘La Gazzetta dello Sport’ aveva confessato che anche quando non si vedevano, riuscivano comunque a caricarsi a vicenda e seguivano ognuno le gare dell’altro. Non a caso in occasione degli Europei di nuoto a Roma, la Fiamingo era sempre in prima linea a tifare per il suo uomo.

Adesso però entrambi hanno in testa solo Parigi 2024 e qundi sia Milano che Fukuoka solo soltanto tappe di passaggio. Ma come si sta preparando Rossella? A giudicare dall’ultima immagine che ha postato su Instagram fisicamente è in grandissima forma. Anzi, la tuta aderente che ha scelto per allenarsi quasi fatica a contenere il suo fisico, per la gioia dei fan.

Però il suo cuore da quasi due anni è occupato: prima di Greg, che è stato per anni fidanzato con Letizia Ruoli, carpigiana come lui, c’era un altro nuotatore della Nazionale, Luca Dotto. Dopo Tokyo hanno ufficializzato tutto e da allora sono inseparabili. Inseguono un sogno nello sport ma anche nella vita.