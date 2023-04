Accordo clamoroso, via libera per Icardi alla Juve

Risvolto di mercato clamoroso, l’ex attaccante e capitano dell’Inter, Mauro Icardi, dopo il burrascoso addio con i nerazzurri potrebbe tornare in Serie A e potrebbe farlo accasandosi ai rivali

Mauro Icardi piace da tempo alla Juventus, una delle vittime preferite dell’argentino sia con la maglia dell’Inter che con quella della Samp. Adesso un intreccio di mercato potrebbe portarlo alla corte della Vecchia Signora.

L’ex nerazzurro è attualmente in prestito al Galatasaray e, secondo alcune indiscrezioni recenti, la Juventus potrebbe approfittare di alcuni intrecci per riuscire a portare all’Allianz la punta argentina. Per la fumata bianca, però, i bianconeri avrebbero bisogno che si incastrassero alcune situazioni ancora incerte che potrebbero spianare la strada verso l’ex bandiera interista.

Icardi alla Juve è possibile: c’è una via per l’argentino in bianconero

Mauro Icardi è tornato a giocare con regolarità tornando a fare ciò che gli riesce meglio: segnare. Le stagioni, e le panchine, al Paris Saint Germain sembrano essere finalmente alle spalle e in Super Lig l’ex centravanti dell’Inter sta riuscendo a fare la differenza. Tra campionato e coppa nazionale, infatti, l’ex Samp ha fatto registrare ben 14 gol e 8 assist in 19 presenze. Il calciatore è stato girato dal PSG al Galatasaray in prestito secco, senza alcun diritto di riscatto fissato. Nonostante il buon rendimento dell’ex Inter, dunque, il club turco potrebbe decidere di risparmiare l’esborso per il cartellino fiondandosi su un parametro zero che fa gola a diversi club in giro per l’Europa. Secondo quanto riportato da Ajansspor.com, il Galatasaray starebbe intensificando i contatti con l’entourage di Roberto Firmino.

Il brasiliano si libererà a zero dal Liverpool al termine della stagione e i turchi starebbero fiutando l’affare. Affare che vedrebbe coinvolta da vicino anche la Juventus. I bianconeri, infatti, sono una delle pretendenti al brasiliano dei Reds ma, nel caso in cui Firmino scegliesse il Gala, potrebbero varare un piano B. Il possibile nuovo innesto per i turchi, infatti, li porterebbe a lasciare Icardi al PSG che, però, sperava di essersene liberato una volta per tutte. La Juventus potrebbe, dunque, andare in soccorso dei francesi liberandoli di un esubero. La presenza di Allegri sulla panchina, inoltre, agevolerebbe la trattativa visto che il tecnico è un grande estimatore dell’argentino. Per di più, uno tra Milik e Vlahovic potrebbe lasciare la Vecchia Signora spianando la strada all’arrivo di Icardi. La Juventus monitora la situazione e aspetta il momento adatto per fiondarsi sull’attaccante.