Apoteosi Valentino Rossi, ora è ufficiale: tifosi al settimo cielo

Arriva una notizia ufficiale su Valentino Rossi: i suoi numerosi tifosi ne saranno molto felici.

Valentino Rossi è una leggenda del motociclismo, una vera icona che ha appassionato milioni di appassionati. Oltre ad aver vinto nove titoli mondiali, ha saputo lasciare il segno come pochi nella storia del Motomondiale. Per certi versi, è unico e inimitabile.

Dopo una lunga carriera, alla fine del 2021 si è ritirato e ha lasciato una grande eredità. Infatti, in griglia ci sono più piloti della sua VR46 Riders Academy, compreso il team VR46. Nel 2022 c’è stato il primo titolo conquistato in MotoGP con Francesco Bagnaia, che come Franco Morbidelli aveva già trionfato in Moto2 in passato. Una grande soddisfazione per il Dottore, che continua a seguire con grande interesse il Motomondiale e che sarà presente nel paddock in occasione del prossimo gran premio in Spagna, a Jerez.

Valentino Rossi nel GT World Challenge Europe: quando corre

Ritiratosi dalla MotoGP, Rossi non ha comunque smesso di gareggiare. Si è dedicato alle corse automobilistiche e dal 2022 è impegnato nel Fanatec GT World Challenge Europe, un campionato di alto livello nel quale non ha avuto vita facile al primo anno. Si è ritrovato ad adattarsi a tante novità e a confrontarsi con piloti molto competitivi. È stata una stagione di apprendimento e di esperienza.

Per il 2023 è stato confermato che correrà con il team WRT, che però è passato da Audi a BMW. I primi test con la M4 GT3 sono stati incoraggianti pe Valentino, che in questa sua seconda annata nel GTWCE conta di ottenere risultati migliori. Ha preso molto seriamente questa nuova fase della sua carriera. Gareggia per puntare più in alto possibile, non per il semplice gusto di partecipare. È sempre stato molto competitivo e lo è rimasto anche passando alle quattro ruote.

In questo fine settimana è in scena il primo round del calendario 2023. Si corre a Monza presso l’Autodromo Nazionale, che ospita una tappa valida per la Endurance Cup. Si tratta di una gara di durata da 3 ore. I suoi compagni di squadra sono Augusto Farfus e Maxime Martin. Il Dottore ci tiene a fare un buon debutto e darà sicuramente il massimo.

GTWCE Monza 2023: orari e dove vedere l’evento in diretta TV e streaming

I tifosi di Rossi e gli appassionati del Fanatec GT World Challenge Europe avranno la possibilità di seguire tutto in diretta streaming sul canale ufficiale YouTube dell’evento. Anche Sky Sport trasmetterà in diretta TV questo appuntamento. A disposizione anche le piattaforme SkyGo e NOW per lo streaming.

Di seguito gli orari per guardare l’appuntamento di Monza per la giornata odierna.

Domenica 23 aprile 2023