“Ferma con le parole”: Pellegrini, che scontro in tv

Da quando ha smesso ufficialmente con il nuoto, Federica Pellegrini ha cambiato registro ma non ha perso il suo istinto di agonista

La nuova vita di Federica Pellegrini le piace moltissimo. Perché qualcuno poteva pensare che come è successo a molti altri grandi campioni, anche lei sarebbe stata vittima di una nostalgia della vasca e delle gare. E invece sta dimostrando a tutti che aveva proprio bisogno di staccare definitivamente con l’agonismo e le medaglie.

Nelle ultime settimane l’abbiamo vista sotto diverse vesti. Prima come turista in Sicilia, a prendersi il primo sole della stagione nei giorni che hanno preceduto Pasqua, e a visitare i monumenti come non ha mai potuto fare in carriera.

Poi a Riccione per gli Assoluti di nuoto che in fondo resta il suo mondo e sarà così per sempre, anche se lì si è limitata a presenziare alle premiazioni. E adesso di nuovo in Sicilia, sempre con Matteo Giunta al suo fianco.

Colazione a base di cannoli, poi una visita alla società di calcio aperta da Totò Schillaci, che è stato loro avversario a Pechino Express ma evidentemente è diventato anche un amico. L’ex calciatore e Matteo in campo, lei a riprenderli, per un weekend diverso dal solito.

Pellegrini, che scontro in tv: a Pechino Express è tornato il suo lato più competitivo

Ma nelle ultime settimane stiamo scoprendo anche un altro lato di Federica. Perché una che è sempre stata abituata a lottare spalla a spalla con le avversarie in vasca, spesso battendole, non ha dimenticato come si fa. Così la coppia è ancora in corsa per la vittoria nell’adventure-show di Sky e settimana dopo settimana sta diventando sempre più competitiva.

L’ennesima conferma è arrivata durante l’ultima puntata di Pechino Express, con i concorrenti sopravvissuti alle eliminazioni che si stanno avvicinando al traguardo finale. Nel finale Federica e Matteo si sono schierato dalla parte della coppia formata da Totò Schillaci e Barbara Lombardo mettendosi contro alle Mediterranee, Carolina Stramare e Barbara Prezia.

Quest’ultima si è arrabbiata, accusando Giunta di aver messo da parte i suoi valori in nome del gioco. Una frase che ha scatenato la reazione della Fede nazionale: “Bella, ferma con le parole che ti accorcio veramente di altri 10 centimetri. Sei molto brava a fare lo show e infatti è giusto che tu sia ancora qui a far televisione”. Poi ha tranquillizzato il marito, dicendogli che lo voleva soltanto provocare, quindi meglio non reagire.

La Pellegrini ha anche spiegato di essere stata molto incerta se partecipare o meno al programma perché in fondo erano sposati da poco e voleva godersi la vita di coppia. Ma questa nuova esperienza le è servita per capire una volta di più che con Matteo ha fatto la scelta giusta, non solo quando si tratta di giocare, e insieme sono imbattibili. Non sappiamo ancora in realtà come andrà a finire però loro per molti hanno già vinto.