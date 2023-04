Il primo colpo è Orsolini: regalo Champions in arrivo

Riccardo Orsolini si sta rivelando uno dei migliori interpreti del Bologna, tanto che diverse società sono interessate ad acquistarlo in estate.

L’ala offensiva del Bologna, Riccardo Orsolini, si sta rivelando il calciatore più importante nel Bologna targato Thiago Motta.

L’azzurro classe 1997, in questa stagione, ha realizzato otto reti e fornito tre assist in 25 partite disputate in Serie A. Queste ottime prestazioni hanno portato diversi club a monitorarlo con grande attenzione, tanto che potrebbero avviare a breve i contatti con il club rossoblu per valutare la fattibilità dell’operazione. Uno di questi club, può consentire al ragazzo di giocare la prossima Champions League.

Riccardo Orsolini via dal Bologna, la Lazio pronta al colpo: condizione Champions

Come detto, vista la grande stagione disputata, Riccardo Orsolini può lasciare il Bologna alla riapertura del prossimo calciomercato estivo.

Sul calciatore di Ascoli Piceno, infatti, pare essere forte l’interesse della Lazio, alla ricerca di un nuovo calciatore offensivo. Viste le grandi prestazioni svolte da Felipe Anderson nel ruolo di falso nuove, la società capitolina potrebbe pensare di rinforzare le corsie esterne per portare il brasiliano a giocare come vice Immobile. Il classe 1997 piace moltissimo a Maurizio Sarri, che non ha mai nascosto il desiderio di avere una squadra composta da molti italiani. L’esterno rossoblu sarebbe il profilo ideale per il tecnico toscano, che si ritroverebbe un in rosa un calciatore dalla grande qualità per il proprio reparto avanzato. Il Bologna, però, per lasciarlo partire è pronta a chiedere cifre importanti, e, per questo motivo, la qualificazione alla prossima Champions League è determinante per i biancocelesti.

In caso di qualificazione nella massima competizione europea, infatti, il presidente Claudio Lotito avrebbe la liquidità necessaria per presentarsi dal Bologna e accontentare il proprio allenatore. Per il club rossoblu sarebbe una perdita molto importante, con la dirigenza chiamata a trovare un sostituto all’altezza in caso di partenza del classe 1997. Il calciomercato estivo è già pronto ad entrare nel vivo, con Riccardo Orsolini pronto a lasciare il Bologna dopo cinque anni dal suo arrivo. Il club capitolino è pronto a fare sul serio, con la società disposta a tutto pur di accontentare il proprio tecnico che sta disputando una stagione strepitosa. Per Riccardo Orsolini il grande salto sembra essere dietro l’angolo, con la Champions League che potrebbe presto diventare realtà. Maurizio Sarri è pronto ad accoglierlo a braccia aperte.