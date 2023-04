Rossella Fiamingo bellezza in rosa: lo spacco è da svenire

La bellezza di Rossella Fiamingo non passa di certo inosservata e l’ultima foto pubblicata su Instagram dalla ragazza lo dimostra ancora una volta.

Salita alla ribalta per le sue imprese nella scherma come la medaglia d’argento ai giochi olimpici di Rio de Janeiro, la bella Rossella è poi diventata molto seguita anche sui social.

Alle olimpiadi di Tokyo è arrivata poi la sua seconda medaglia olimpica riuscendo a conquistare il bronzo a squadre sempre nella specialità della spada. Una carriera di altissimo livello quella della ragazza che è riuscita ad ottenere anche due ori mondiali nella sua carriera. Arrivata alla soglia dei 32 anni la ragazza è ancora nel pieno della sua attività agonistica e con ogni probabilità punterà ai giochi che si terranno a Parigi nel 2024, per cercare di aumentare il suo score di medaglie per quello che riguarda le Olimpiadi. La stessa ragazza recentemente ha affermato di non volersi fermare e di avere ancora ‘fame di medaglie’.

Rossella Fiamingo lascia tutti di sasso con la sua ultima foto

Nelle ultime ore la bella ragazza nativa di Catania ha infatti pubblicato uno scatto che la vede con tacchi, gonna e scollatura che lasciano senza fiato. Nel giro di poche ore sono infatti arrivate migliaia di like e commenti.

Grande amica di Diletta Leotta, non sono rare le foto sui social delle due ragazze insieme. Spesso infatti la bella sportiva e la conduttrice televisiva, hanno passato vacanze insieme o anche semplici serate nei weekend, mostrando una grande amicizia. Le due tra l’altro sono coetanee e nate entrambe a Catania, il che ha favorito sicuramente il loro rapporto. Proprio nel post che vi andiamo a proporre non manca il like della conduttrice DAZN che in questo periodo sta vivendo la sua prima gravidanza aspettando un figlio dal portiere tedesco Karius.

Per quello che riguarda la Fiamingo, non è stata risparmiata dal gossip vista la sua storia d’amore con il nuotatore Gregorio Paltrinieri. I due formano ormai una coppia fissa con un fidanzamento nato in ambiente sportivo ma poi riportato anche sui social con i due che non nascondono momenti di quotidianità passati insieme. Da capire se, una volta ‘appesa la spada al chiodo’, la ragazza vorrà provare un futuro nel mondo della tv o restare in quello della scherma magari con il ruolo di allenatrice delle nuove leve italiane.