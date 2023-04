Berrettini, illusione svanita: l’annuncio gela i tifosi. E’ un momento negativo per il 27enne tennista romano che appare sempre più in crisi

Il giovane campione che ha fatto sognare milioni di tifosi e appassionati di tennis arrivando a un soffio da una storica vittoria al torneo di Wimbledon nell’estate del 2021 di fatto non c’è più. O quanto meno è scivolato in una crisi che ad oggi non ha una via d’uscita. Stiamo parlando, per chi non l’avesse capito, di Matteo Berrettini che dalla 6/a posizione nel Ranking Atp occupata con pieno merito non più tardi di 15 mesi fa è scivolato ben oltre la 20/a, sempre più distante dai migliori.

E come se non bastasse la spaventosa crisi di rendimento e di risultati, un vero e proprio buco nero che non può non aver causato anche un crollo di fiducia e autostima, anche la fortuna continua a voltare le spalle al nostro atleta. Prosegue infatti senza soluzione di continuità la sequela di infortuni e acciacchi vari che ormai da oltre un anno stanno tartassando Matteo Berrettini, impedendogli di fatto di risolvere almeno una parte dei problemi.

Ci sono poi le vicende di cuore che non rappresentano di per sè un ostacolo all’attività agonistica, ma in un momento del genere alimentano critiche e polemiche. La relazione iniziata qualche mese fa con la modella e showgirl Melissa Satta, che occupa in pianta stabile prime pagine e copertine di riviste di cronaca rosa, sembra procedere a gonfie vele ma secondo qualcuno contribuisce in qualche modo al suo tracollo fisico e agonistico.

Berrettini, illusione svanita: l’annuncio gela i tifosi e spiazza i rivali

La realtà è quasi certamente un’altra ma solo il diretto interessato e il suo staff ne sono a conoscenza. Sta di fatto che l’ennesimo infortunio rimediato ai muscoli addominali durante il torneo di Monte-Carlo rischia di compromettere l’intera stagione sulla terra battuta. E così, come preannunciato qualche giorno fa dal suo coach Vincenzo Santopadre, Berrettini salterà certamente il Masters 1000 di Madrid che avrà inizio mercoledì 26 aprile.

Un forfait ampiamente previsto che rischia purtroppo di non essere l’unico. Ad oggi è più concreta che mai l’ipotesi che Berrettini debba saltare anche gli Internazionali d’Italia in programma a Roma a metà maggio. Il percorso riabilitativo per superare il problema agli addominali è ancora lungo e faticoso e la sensazione è che il ritorno in campo del tennista romano sia ancora di là da venire.