Rinnovo in vista, l’agente parla chiaro: “C’è solo la Lazio”

Novità importanti in casa Lazio con il rinnovo immediato per il big biancoceleste: ora non ci sono dubbi, l’agente ha parlato chiaro

I tifosi biancocelesti continuano a sognare la qualificazione alla prossima Champions League, ma il patron Claudio Lotito è già pronto per nuove trattative di calciomercato in vista della prossima stagione. L’obiettivo del numero uno della società biancoceleste è quello di blindare i suoi gioielli migliori respingendo gli assalti dagli altri top club d’Italia. Da Zaccagni a Ciro Immobile: novità importanti potrebbero esserci proprio nei prossimi giorni.

A Tv Play è tornato a parlare l’agente dell’esterno della Lazio, che è stato uno dei protagonisti eccellenti della compagine di Maurizio Sarri. L’allenatore toscano l’ha schierato nella posizione di esterno sinistro nel tridente offensivo. Mattia Zaccagni è ormai diventato un giocatore affidabile per consolidarsi nel calcio che conta. Un motivo in più per consolidarsi sempre più su grandi palcoscenici con il suo sogno di giocare la Champions League. L’ex Verona ha scelto il progetto biancoceleste collezionando gol ed assist da urlo: in tanti hanno chiesto già informazioni per un suo presunto addio, ma potrebbero arrivare novità importanti in casa Lazio.

Lazio, Zaccagni apre le porte a Lotito: rinnovo sempre più vicino

Un giocatore fantastico che ha vissuto anche diversi problemi con le varie convocazioni in Nazionale maggiore. Il Ct Roberto Mancini non l’ha chiamato ultimamente per problemi interni accaduti in passato. Ora lo stesso Zaccagni è molto concentrato sulle vicende in casa Lazio per ambire a risultati sempre più importanti. Una novità importante potrebbe arrivare anche in ottica futura.

Il suo procuratore, Mario Giuffredi, ha finalmente parlato chiaro anche per quanto riguarda il suo futuro aprendo al patron Lotito: “Nel suo futuro c’è solo la Lazio“. La sua volontà resta quella di continuare la sua storia d’amore con la maglia biancoceleste. L’obiettivo di Mattia Zaccagni è quello di continuare l’avventura per ambire a vincere lo Scudetto con la compagine guidata da Maurizio Sarri. Proprio con l’allenatore toscano il patron Lotito ha voluto iniziare un progetto avvincente e a lungo termine per emulare il percorso messo a punto dal Napoli che a breve diventerà campione d’Italia. Mattia Zaccagni resta un giocatore centrale per il progetto della Lazio che vuole crescere sempre di più per calcare palcoscenici importanti. Il ritorno in Champions League è soltanto uno degli obiettivi della compagine di Maurizio Sarri: con un Zaccagni in questo stato di forma è tutto più facile.