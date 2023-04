Clamoroso Ferrari: Hamilton con Leclerc

Lewis Hamilton in Ferrari accanto a Charles Leclerc: a Maranello studiano la clamorosa opzione, tifosi in estasi

Il mercato piloti, in Formula 1, si infiamma nei mesi estivi, soprattutto ad agosto quando, complice la pausa dalle gare, si stringono accordi in vista della stagione successiva. E diventa un vero e proprio tourbillon di notizie, di spifferi, rumors ed annunci, tra dirigenti che cambiano team e sedili delle monoposto che iniziano a riempirsi.

Va da sé che manca ancora molto all’estate, peraltro il campionato attuale nel prossimo week end vedrà appena la quarta gara di un percorso davvero lunghissimo. Eppure non mancano le voci sia dentro che fuori dal paddock sulle manovre delle scuderie. D’altronde sono in tanti ad avere i contratti in scadenza, primo su tutti Lewis Hamilton.

Il sette volte campione del mondo ha sempre rimarcato il concetto di voler chiudere la sua carriera alla Mercedes ma al momento nessun incontro si è svolto con Toto Wolff per stabilire il tutto. E così le rivali della scuderia tedesca vedono anche un possibile spiraglio per strappare un leader nato ed un pilota vincente alla concorrenza.

Già, ma dove potrebbe andare Hamilton? Non è un mistero che il britannico abbia più volte strizzato l’occhio alla Ferrari, sostenendo addirittura come non gli fosse il chiaro il perché non abbia mai corso per il Cavallino.

Hamilton in Ferrari: a Maranello studiano la clamorosa opzione

Nonostante la sua carriera sia ormai prossima al termine, però, Lewis avrebbe ancora la clamorosa occasione di correre in Ferrari. Addirittura in un super team con Charles Leclerc come suo compagno di box.

Ipotesi affascinante che infiammerebbe la tifoseria rossa, quasi depressa per i risultati ottenuti dalla monoposto in pista. Il portale catalano “El Nacional” svela questa clamorosa possibilità, sostenendo come in Ferrari siano in corso valutazioni su Carlos Sainz. I troppi errori del pilota non sono stati graditi a Maranello, alla ricerca ora di un pilota di livello in grado anche di essere determinante per lo sviluppo della monoposto.

E sono tre al momento i profili vagliati; in primis proprio quello di Lewis Hamilton, ma anche Lando Norris e Sergio Perez. Manco a dirlo, l’opzione numero uno è proprio quella relativa a Lewis che da par suo vorrebbe una vettura in grado di regalargli la possibilità di lottare e vincere per il titolo. Sembra peraltro difficile che la Ferrari dedica di costruire un team formato da Leclerc ed Hamilton che potrebbe generare lotte interne.

Puntare su Perez, invece, vuol dire affidarsi su una sorta di “usato sicuro”, considerato come il messicano, 33enne, abbia ormai accumulato una grande esperienza in Formula 1, mostrando di saper rispettare la prima guida del Team, come accaduto con Verstappen alla Red Bull. Norris, invece, 23enne, rappresenta il futuro della Formula 1 ed una scelta ben precisa del Cavallino anche per le prossime stagioni.