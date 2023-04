Addio Leclerc, colpo di scena in casa Ferrari: l’indiscrezione sconvolge i tifosi

Charles Leclerc potrebbe dire addio alla Ferrari. Sul contratto che lo lega alla Rossa ci sarebbe una clausola particolare

L’inizio di stagione della Ferrari non può certo dirsi positivo. 26 punti in tre gare sono troppo pochi per chi, come la Rossa, punta all’obiettivo massimo. Charles Leclerc e Carlos Sainz stanno facendo il possibile, ma per ora non sono supportati a dovere da una macchina che fin qui si sta rivelando al di sotto delle aspettative.

Lo spagnolo, a parte la penalità del GP d’Australia, ha più o meno massimizzato i risultati, ottenendo 20 punti, frutto del quarto e del sesto posto di Bahrain e Arabia Saudita. Il monegasco, invece, ha rimediato due ritiri (a Sakhir e Melbourne) ed un settimo posto a Jeddah che per ora gli ha dato gli unici punti della sua stagione.

Non è certo il rendimento che sperava di avere il pilota classe ’97 che peraltro è al centro di voci che lo vedrebbero lontano da Maranello. Secondo Leo Turrini starebbe parlando ormai da tempo con la Mercedes, che a sua volta potrebbe privarsi del sette volte iridato Lewis Hamilton proprio per far spazio al 25enne di Montecarlo. Il britannico, invece, a quel punto farebbe rotta inversa per sposare la causa della Rossa. Al momento sono soltanto rumours, e ciò è ancora tutto da vedere, ma intanto è spuntata un’ulteriore indiscrezione che riguarderebbe lo stesso Leclerc e il suo contratto con la Ferrari.

Ferrari, Leclerc potrebbe andare via: c’è l’annuncio

A rilanciare l’ipotesi di un addio alla Ferrari da parte di Leclerc, è stato Helmut Marko, il quale, in un’intervista a Sport Bild riportata da FormulaPassion.it, ha rivelato che sul contratto che unisce le due parti ci sarebbe una particolare clausola che permetterebbe allo stesso monegasco di liberarsi anzitempo dall’impegno con la scuderia del Cavallino.

“Se non si raggiunge un determinato numero di punti – ha spiegato il consigliere della Red Bull -, entrambe le parti sono libere di rescindere il contratto”. La scadenza sarebbe fissata verso la pausa estiva e, quindi, se a quel punto del Mondiale, Charles non avrà ottenuto un determinato tot di punti, allora sarebbe libero di accasarsi altrove. Almeno questo secondo Marko, che ha poi ricordato come nel 2015 la stessa clausola fu utilizzata da Vettel per liberarsi dal team di Milton Keynes e passare alla Ferrari.

Insomma, una situazione certo non facile da dover gestire sia per la Rossa che per lo stesso Leclerc, il quale ha comunque ribadito più e più volte la sua intenzione di voler proseguire la sua carriera in Formula 1 a Maranello. L’obiettivo, del resto, è sempre quello: vincere il titolo vestito di rosso.