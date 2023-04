Emma Raducanu, bellezza disarmante: l’allenamento fa impazzire tutti

Anche quando è in campo Emma Raducanu incanta i suoi fan. Le foto del suo allenamento a Madrid non sono passate inosservate

Da quando vinse il suo primo titolo Slam a Flushing Meadows nel 2021, le aspettative su si lei sono cresciute a dismisura. Il suo talento era ormai sotto gli occhi di tutti e in tanti iniziarono ad aspettarsi altre vittorie da parte sua.

Tuttavia, le cose non sono andate come previsto e, tra pressioni troppo alte e infortuni, davvero tanti, Emma Raducanu non è riuscita in questi due anni a ripetersi, finendo inevitabilmente fuori dalla top 50.

Oggi è addirittura 85esima nel ranking Wta e la tennista britannica sta ancora cercando di trovare la sua reale dimensione all’interno del circuito tra chi si aspetta di vederla ancora tra le prime dieci giocatrici del mondo e chi sogna di rivederla alzare nuovamente un trofeo dopo quello storico successo agli US Open di tre anni fa.

Lei, nel frattempo, non ha mai smesso di allenarsi, cercando di reagire alla crisi di risultati che ormai la accompagna da quella stessa vittoria a New York. E adesso è impegnata in Spagna, dove questa settimana andrà in scena il Wta 1000 di Madrid.

Emma Raducanu ammalia i fan anche in allenamento: la foto della tennista

L’impegno della capitale spagnola è tra i più attesi della stagione tennistica e questo vale anche per Raducanu, che spera di poter arrivare il più lontano possibile nella competizione per cercare di ottenere punti utili per la classifica. Difficilmente la vedremo arrivare fino in fondo, ma, nello sport, mai dire mai.

Del resto, lei stessa insegna che in un torneo si può vincere anche da sfavoriti ed è anche per questo motivo che in questi giorni che anticipano il via della manifestazione si sta allenando molto duramente. L’obiettivo è regalarsi qualche soddisfazione in più in una stagione, questa, che finora l’ha vista raggiungere gli ottavi a Indian Wells e pochissimo altro.

Un rendimento certo non entusiasmante per la giocatrice classe 2002 che comunque è sempre molto seguita dai suoi fedelissimi fan, anche in quest’occasione madrilena dove ha concesso ai fotografi qualche scatto che la ritrae sì concentrata sul campo, ma che al tempo stesso evidenziano il suo indiscutibile fascino.

Sebbene la “mise” non sia tra le più provocanti, la femminilità di Emma conquista tutti. D’altronde, per essere considerate belle, non serve né l’abito né un trucco troppo vistoso. Delle volte, infatti, basta la semplicità. Proprio come Emma dimostra in quest’occasione.