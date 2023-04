NBA, Paolo Banchero vince il premio Rookie of the Year

La commissione incaricata della NBA ha eletto questo oggi Paolo Banchero Rookie of the Year. Il 20enne cestista si è aggiudicato l’ambito premio dedicato ai giocatori esordienti nella Lega con il voto quasi unanime dei giurati. Per il nativo di Seattle sono arrivati 494 punti su 500 disponibili, pari al 98% dei punti disponibili.

LA PRIMA STAGIONE DI BANCHERO IN NBA

Dopo l’anno in NCAA a Duke, Paolo Banchero è stato selezionato con la scelta numero uno, all’inizio dell’anno dagli Orlando Magic. Una scelta sorprendente, secondo gli esperti, che davano invece l’ex Auburn Tigers Jabari Smith favorito per la prima chiamata. In questa prima stagione con i Magic ha subito impressionato per potenza fisica e colpi di classe. Alimentando le speranze dei tifosi italiani che sperano di vederlo presto in Nazionale, attendendo la sua decisione definitiva.

Nelle prime 15 partite con gli Orlando Magic ha segnato 340 punti, superando il record precedente della franchigia detenuto da un certo Shaquille O’Neal. Avendo registrato 20 punti di media, Banchero ha messo assieme una serie di record molto importanti. Ha eguagliato diversi record di precocità detenuti finora dal solo Lebron James. Banchero è stato il primo rookie dal Prescelto a firmare una gara da 25 punti più 5 rimbalzi e 5 assist. Nonché il solo insieme al solito LBJ a far registrare una doppia doppia da 30 punti e 15 rimbalzi.

BANCHERO E LA NAZIONALE

In estate Banchero deciderà se essere al Mondiale con la Nazionale Italiana, guidata Gianmarco Pozzecco. In passato, il giocatore statunitense con passaporto italiano aveva espresso il desiderio di giocare con la canotta azzurra. Tuttavia, in molti, dopo alcuni rinvii sulla decisione, hanno cominciato a pensare che Banchero sti assaporando la possibilità di giocare con Team USA.

Intanto, Banchero si gode la vittoria del premio. Il giocatore è ora in vacanza dopo la prima lunga stagione in NBA conclusa con i suoi Magic al 13° posto nella Eastern Conference.