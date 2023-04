Berrettini-Melissa, tutto in ascensore: c’è la prova

Prosegue la storia tra Matteo Berrettini e Melissa Satta. L’ultima testimonianza arriva direttamente dai social del tennista romano

Matteo Berrettini sta vivendo uno dei periodi più difficili della sua carriera. Complici i vari infortuni che lo hanno colpito in questi primi quattro mesi del 2023, il romano non è ancora riuscito ad ottenere un risultato degno del suo valore e ora la speranza sua e dei suoi tifosi è che possa partecipare al torneo di casa degli Internazionali d’Italia.

La manifestazione si svolgerà dall’8 al 21 maggio e quindi non è rimasto molto tempo per ritrovare la miglior forma fisica possibile. L’azzurro ci sta lavorando, ma, come ammesso dal suo coach Vincenzo Santopadre, non è da escludere a priori una sua assenza a Roma.

Più fattibili, invece, una partecipazione al Roland Garros, secondo Slam dell’anno che ha dovuto saltare nella passata stagione. Il motivo? Sempre un infortunio, che lo fece rientrare direttamente per l’inizio degli impegni sull’erba dove riuscì subito nell’impresa di tornare a vincere a Stoccarda e al Queen’s. Successi, questi, che spera di replicare anche quest’anno, anche se consapevole di tutte le difficoltà che dovrà superare. Intanto, la sua vita procede tra allenamenti e la nuova storia con Melissa Satta che, a giudicare da una recente stories di Instagram, procede a gonfie vele.

Berrettini-Satta, la foto non lascia scampo: l’hanno visto tutti

Dopo tutti i rumours e le foto di paparazzi pubblicate dalle riviste di gossip, la coppia è ormai uscita allo scoperto e sui social hanno iniziato a condividere scatti che li ritraggono insieme. L’ultima l’ha pubblicata Matteo e in quest’occasione li vediamo teneramente abbracciati in un ascensore.

Un’immagine, questa, che quindi ribadisce con forza quanto affetto ci sia tra i due. Ma anche un modo per rispondere a tutti i messaggi degli haters che in questi mesi si sono scagliati contro l’ex velina di Striscia la Notizia, colpevole, a detta dei leoni da tastiera, di portare sfortuna e contribuire negativamente allo scarso rendimento del tennista.

La relazione non c’entra niente con la sua carriera sportiva e anche Berrettini lo ha più volte sottolineato in diverse interviste recenti. Se non ha giocato secondo le aspettative, è solamente dovuto ad una condizione fisica non ottimale che gli impedisce di esprimersi ad alti livelli con costanza.

I tifosi, quelli veri, lo capiscono e ora non gli resta che aspettare che possa tornare in campo per vincere un trofeo, che gli manca ormai dal torneo del Queen’s dell’anno scorso.