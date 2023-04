Bundesliga, il Borussia Dortmund pareggia a Bochum. Ora il Bayern può tornare in testa

La Bundesliga più combattuta degli ultimi anni continua a regalare colpi di scena. Questa sera, nel consueto anticipo del venerdì, il Borussia Dortmund era impegnato in Bundesliga sul campo del Bochum, terzultimo. Il Dortmund doveva vincere per assicurarsi la vetta al termine della giornata, a quattro turni dal termine. La formazione giallonera ha però fallito portando a casa soltanto un punto dalla sfida.

BORUSSIA, REAZIONE IMMEDIATA

E dire che l’occasione era ghiotta, tanto quanto era fondamentale portare a casa tre punti visto che il Bayern Monaco sfiderà l’Herta Berlino, fanalino di coda del torneo. Il Borussia Dortmund però ha sprecato l’occasione di confermarsi in testa alla Bundesliga, portando a a casa un pareggio. Era cominciata male d’altronde la gara con il Bochum subito avanti con il capitano Losilla. La formazione di Edin Terzic è riuscita a pareggiare immediatamente con Adeyemi, ma non ha poi trovato il gol vittoria. Complice anche una grande prestazione del difensore Ordets e dell’estremo difensore del Bochum Riemann che ha chiuso la porta varie volte alla squadra della Ruhr.

Ci ha provato in tutti i modi il Borussia, collezionando 2.87 expected goals e tirando in porta ben 6 volte. Ma non c’è stato nulla da fare.

BUNDESLIGA ANCORA APERTA MA…

La Bundesliga rimane ancora aperta. Anche una vittoria del Bayern, domenica, in casa, contro contro l’Herta non chiuderebbe i giochi, ma metterebbe i bavaresi in posizione di vantaggio. Il Bayern si riporterebbe in testa a quota 62 punti, uno in più dei rivali del Borussia. Tuttavia, il Dortmund ha mancato un’occasione importante perché il Bochum è tutt’altro che un avversario imbattibile. Infatti, occupa il quartultimo posto, e lotta per evitare di rimanere impelagato nelle posizioni che valgono la retrocessione o lo spareggio salvezza.

Il calendario dalla prossima giornata in poi sembra premiare il Borussia Dortmund rispetto al Bayern Monaco. I gialloneri hanno avversari mediamente più impegnativi, ma senza picchi di difficoltà; la squadra di Thomas Tuchel, invece, avrà da affrontare un avversario complicato come il RedBull Lipsia, alla penultima giornata. E se non ci saranno stravolgimenti, di fatto potrebbe decidersi in quella giornata la Bundesliga 2022/23.