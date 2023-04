Camila Giorgi, ora non ci voleva: è accaduto in campo

Brutte notizie per i fan di Camila Giorgi: la tennista italiana, impegnata nel WTA di Madrid, è stata costretta a fermarsi, e adesso rischia seriamente di compromettere la stagione.

Trema il mondo del tennis italiano. Da Madrid arrivano infatti pessime notizie. Proprio mentre la capitale spagnola sta ospitando il WTA 1000, uno dei più importanti tornei stagionali sulla terra rossa per quanto riguarda il circuito femminile, per Camila Giorgi e i suoi fan arriva una vera e propria “stangata” sul morale. Un colpo basso del destino al morale della campionessa e di tutti gli appassionati italiani proprio non ci voleva in questo momento, essendo ormai arrivati in una fase delicatissima e importantissima della stagione.

Per la tennista marchigiana, classe 1991, questo inizio di 2023 non è stato certamente negativo. Dopo aver raggiunto, per la quarta volta in carriera, il terzo turno agli Australian Open lo scorso gennaio, perdendo da Belinda Bencic, si è infatti tolta la soddisfazione di vincere il suo quarto titolo, a Merida, in Messico e di alternare, come di consueto, momenti di buio pesto ad altri di vera e propria brillantezza.

Con l’avvicinarsi dell’appuntamento di Roma, sembrava che il meglio potesse essere dietro l’angolo per la numero 40 al mondo. Invece, proprio mentre era in campo a Madrid, nel match di debutto, è successo qualcosa di impensabile. E adesso il timore che possa essere costretta a saltare anche gli Internazionali si fa concreto.

Camila Giorgi ko: a rischio Roma

Tutto è accaduto durante la sfida tra la nostra campionessa e la tennista egiziana Mayar Sherif, numero 59 del ranking mondiale. Il match tra le due sembrava molto combattuto. Dopo aver vinto il primo set per 6-4, Giorgi si era fatta rimontare nel secondo, terminato a favore dell’egiziana con lo stesso punteggio, complice un numero di gratuiti salito considerevolmente per la nostra eroina. Che qualcosa non stesse andando per il meglio era evidente, e purtroppo quello che è successo poco dopo non ha fatto altro che dare seguito ai timori che già avevano iniziato a pervadere l’animo dei suoi tifosi.

La nostra Camila ha accusato infatti nel mezzo del secondo set un problema fisico evidente, un fastidio al ginocchio che le ha impedito di spostarsi con fluidità sul campo. Per evitare di compromettere la situazione, la tennista ha quindi deciso di gettare la spugna e di ritirarsi, concedendo alla rivale di vincere e approdare alla fase successiva.

Un brutto colpo per tutti i suoi tifosi. L’infortunio potrebbe essere infatti null’altro che il riacutizzarsi dello stesso problema che l’aveva già costretta a saltare la seconda giornata di Billie Jean Cup 2023 contro la Slovacchia. Al momento non resta che attendere aggiornamenti, ma con gli Internazionali ormai all’orizzonte dare per certa la sua presenza sarebbe quanto meno uno slancio di ottimismo privo di reali giustificazioni. Una pessima notizia per lei, per gli organizzatori e per tutti gli appassionati, che speravano di poterla finalmente diventare protagonista anche nel torneo di casa.