Juventus, Motta: “Cambiaso non è recuperato, rientra Nico. La squadra sta bene”

Thiago Motta, tecnico della Juventus, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida della sfida contro il Venezia. Di seguito le sue parole.

Come sta la squadra dal punto di vista fisico e di umore?

“Stanno bene fisicamente e mentalmente. Sicuramente dopo una vittoria aiuta, ma anche quando non abbiamo vinto, ho visto sempre il gruppo concentrato sulla prossima partita e abbiamo la partita di domani da affrontare”.

Domani può esserci una prova di maturità?

“Il nostro approccio è sempre lo stesso. Abbiamo sempre lo stesso rispetto per le avversarie e con l’idea di entrare in campo e dare il nostro meglio con umiltà e serietà. Dobbiamo fare una grande partita”.

Come stanno Cambiaso e Nico?

“Indisponibili saranno Bremer, Cabal, Milik e Rouhi che ha un infortunio muscolare non grave. Cambiaso non è ancora recuperato. Nico rientra in gruppo, lui è molto contento perchè ha lavorato tantissimo per mettersi a disposizione. Spero di potergli dare qualche minuto”.

Sul Venezia?

“È una squadra che prova sempre a giocare bene. Ha messo in difficoltà tante squadre con il suo gioco. Loro giocano bene e hanno un allenatore molto esperto. Domani dobbiamo essere determinati a fare la nostra partita”.

Quanta consapevolezza c’è dopo mercoledì?

“È stata una bella partita con una vittoria meritata, ma fa parte del passato. Ora pensiamo al Venezia”