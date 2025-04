Penalizzazione per Marquez: terremoto in MotoGP

Per Marc Marquez spunta un retroscena che avrebbe rappresentato un vero terremoto in MotoGP: ecco cosa è accaduto

Giù per terra. Marc Marquez ha chiuso così il suo periodo magico, con la scivolata che ad Austin gli ha tolto il sesto successo consecutivo tra sprint e gara della domenica.

Il pilota spagnolo ha pagato a caro prezzo l’asfalto bagnato americano, proprio quello che gli aveva consentito una mossa di astuzia, seguito poi da tutto o quasi il resto del gruppo. La gara degli Stati Uniti sarà ricordata per il successo di Pecco Bagnaia, ma anche per quanto accaduto a pochi minuti dallo spegnimento dei motori. La firma è quella di Marc Marquez che stupisce tutti andando a prendere ai box la moto da asciutto e costringendo almeno metà dei piloti presenti in griglia a fare lo stesso.

Un fuggi fuggi generale che costringe la direzione di gara a posticipare la partenza, ritardando così il via del GP che vedrà poi lo spagnolo ritirarsi e Bagnaia andare a trionfare per la prima volta in stagione. Proprio di quei concitati momenti che hanno preceduto lo spegnimento dei semafori, spunta ora un video che racconta con precisione quel che è accaduto e il rischio corso da Marquez abbandonando la griglia di partenza e correndo ai box.

MotoGP, Marquez ha rischiato la sanzione: il motivo

Nel video pubblicato sui canali social della MotoGP, si possono rivivere i momenti che hanno portato Marquez a prendere la decisione di andare a recuperare la moto da asciutto e la convinzione, errata, dello spagnolo che non sarebbe stato sanzionato con un ride through.

Marquez parla con il suo capotecnico Marco Rigamonti e gli spiega che vuole una moto da bagnato in pista e quella ai box da asciutto. Quindi nel video il #93 chiede informazioni sulle scelte dei suoi rivali, da Bagnaia al fratello. A questo punto arriva la svolta: “Se adesso vado a prendere l’altra moto parto dalla pit lane in ultima posizione, giusto? Senza Long lap penalty?” la domanda rivolta a Rigamonti che gli dà ragione.

Lo stesso capotecnico chiede però conferma a Tardozzi che, invece, è convinto di altro: “Si becca il ride through” la frase che avrebbe dovuto far cambiare idea a Marquez. Il #93 però è totalmente convinto di quel che sa: “Sono sicuro, parto ultimo e basta“. In realtà partirà normalmente dalla prima casella a causa del ritardo. Il regolamento, ad ogni modo, sarebbe andato contro Marquez che avrebbe dovuto passare dalla corsia dei box, perdendo quindi molto tempo.