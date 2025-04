Inter e Bayern incerottati: chi recupererà per la sfida di Champions?

La sfida tra Inter e Bayern Monaco nei quarti di finale di Champions League si avvicina, ma entrambe le squadre si trovano a fare i conti con una lunga lista di indisponibili. Se da una parte il club tedesco sembra avere il numero maggiore di infortuni, dall’altra neanche Simone Inzaghi può dormire sonni tranquilli. La gestione delle assenze sarà cruciale per affrontare al meglio gli impegni tra campionato e coppa, con il rischio di dover sacrificare punti preziosi per preservare la squadra in vista della sfida europea.

L’Inter tra assenze e recuperi

L’allenatore nerazzurro deve fare i conti con una rosa decimata. In difesa, Dimarco resta in dubbio dopo il forfait nel derby di Coppa Italia, mentre Dumfries è fuori gioco almeno fino al ritorno contro il Bayern. A centrocampo, Barella salterà il match di campionato con il Parma per squalifica ma sarà comunque disponibile nella trasferta in Germania, mentre Piotr Zielinski è ancora lontano dal rientro. In attacco, Lautaro Martinez è tornato ad allenarsi in gruppo e potrebbe giocare almeno uno spezzone di gara contro il Parma, un test importante per ritrovare la forma in vista dell’Allianz Arena. Tuttavia, Arnautovic non è ancora al 100% e Taremi resta un’incognita.

Le scelte di Inzaghi per il doppio impegno

Con l’andata dei quarti di finale di Champions League, fissata per martedì prossimo, Inzaghi dovrà dosare le forze nella trasferta di Parma. La priorità è arrivare alla trasferta tedesca con il maggior numero possibile di titolari in condizione accettabile, evitando altri importanti infortuni. Il Bayern Monaco, dal canto suo, dovrà affrontare l’Augsburg e spera di recuperare alcuni elementi chiave in vista della gara dei quarti di finale. La sfida tra le due squadre non si giocherà solo sul campo, ma anche nelle infermerie, in un duello che potrebbe rivelarsi decisivo per il cammino europeo di entrambe.