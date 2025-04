Inter, questa non ci voleva: un pilastro di Inzaghi salta il Bayern

Si allungano tempi di recupero per Denzel Dumfries fra le fila dell’Inter.

Come riporta Tancredi Palmieri infatti l’olandese salterà tutte e due le sfide contro il Bayern. Potrebbe rientrare nel derby di ritorno. Una notizia che non ci voleva proprio per Simone Inzaghi che sperava di riaverlo almeno per il match di San Siro.

Inter-Bayer, quanti infortuni

Piove sul bagnato anche in casa del Bayern Monaco, che in vista della sfida contro l’Inter dell’8 aprile, valida per l’andata dei quarti di finale di Champions League, dovrà fare di necessità virtù viste le numerosissime probabili assenze, soprattutto nel reparto arretrato.

Dalla Germania infatti arriva la notizia che Raphael Guerreiro non ha preso parte all’allenamento odierno e che sarebbe in dubbio sia per la sfida all’Ausburg che per quella contro i nerazzurri. Guerreiro era proprio uno dei giocatori candidato a coprire la falla difensiva sulla fascia sinistra, dato che Alphonso Davies si è fermato con la Nazionale canadese e ha riportato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio e che poi a stretto giro di posta anche il sostituto designato Hiroki Ito si è fermato, per la frattura al metatarso.

A questo punto secondo la Bild, Kompany potrebbe spostare a sinistra Sacha Boey o affidarsi a un ragazzo della Primavera del club bavarese.