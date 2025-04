La frattura chiude la stagione: il capitano salta anche il Mondiale

Brutte notizie per il capitano: gli esami hanno evidenziato una frattura, la stagione può considerarsi già chiusa

Non sono buone le notizie che arrivano dall’infermeria per il capitano del club. L’infortunio è più grave del previsto ed ora la sua stagione si può considerare praticamente chiusa.

In un calendario sempre più fitto di incontri in qualsiasi sport, con gli atleti chiamati a sforzi notevole per far fronte ad una quantità d’impegni senza precedenti, i problemi fisici sono purtroppo all’ordine del giorno. I bollettini sugli infortunati delle varie formazioni di praticamente qualsiasi sport sono ormai appuntamento quasi quotidiano.

Ne fa parte in questi giorni anche l’Hockey Club Lugano, formazione che milita nel campionato svizzero: il club ha appena vinto il playout con l’Ajoie, conquistando la salvezza. Una gioia offuscata però dalle notizie relative al capitano Calvin Thurkauf che si è infortunato proprio nell’ultimo match disputato: le informazioni arrivate dagli esami effettuati non sono per nulla positiva.

Hockey, frattura per Thurkauf: addio Mondiali

Il comunicato diramato dall’Hockey Lugano sul proprio capitano Calvin Thürkauf è una doccia gelata: il giocatore bianconero, infatti, ha riportato una frattura al secondo dito della mano destra e dovrà restare fermo a lungo.

Per lui niente chiamata in Nazionale e addio ai Mondiali in programma a maggio. L’atleta dovrà, infatti, tenere un tutore per le prossime quattro settimane, prima di effettuare un nuovo controllo. Fortunatamente è stata esclusa la necessità di un intervento chirurgico. In realtà però Thurkauf è finito comunque sotto i ferri: nei giorni scorsi, infatti, il giocatore si è sottoposto ad un piccolo intervento per togliere un chiodo nel ginocchio, inserito per un precedente infortunio, quando era a Zugo.

Ora il nuovo stop che chiude la sua stagione e gli impedirà anche di rispondere ad una eventuale chiamata in Nazionale da parte del ct Patrick Fischer. La Svizzera è stata inserita nel gruppo B insieme a Repubblica Ceca, Danimarca, Germania, Ungheria, Kazakistan, Norvegia e USA. Nell’altro girone, invece, sono presenti le seguenti Nazionali: Austria, Canada, Finlandia, Francia, Lettonia, Slovacchia, Slovenia, Svezia.

Il gruppo A giocherà a Stoccolma, mentre le partite del gruppo B saranno disputate ad Hering. Passano ai quarti le prime quattro squadre dei due raggruppamenti, dando il via alla fase ad eliminazione diretta che si concluderà con la finale del 25 maggio a Stoccolma.