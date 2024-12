Ultim’ora, ritiro Alonso: stavolta ha confessato tutto

Fernando Alonso ha parlato nuovamente del proseguo di carriera e delle sue prossime attività nel motorsport

Solitamente la carriera degli sportivi, a prescindere dalla attività che svolgono, non dura circa un ventennio dal loro debutto ufficiale. In Formula 1, molti piloti di valore hanno deciso di ritirarsi dal mondo delle corse con largo anticipo rispetto alle previsioni. Basti pensare a Nico Rosberg, ex campione tedesco che ha detto basta a 31 anni, dopo il titolo vinto in Mercedes.

C’è chi invece è da considerarsi un vero e proprio highlander del motorsport. Parliamo di Fernando Alonso, pilota spagnolo di 43 anni con ancora tanta voglia di competere ad alti livelli. In realtà Alonso aveva detto addio nel 2018 alla F1, per poi ritornare sui propri passi nel 2021 grazie alla chiamata di Alpine.

Oggi Alonso è un eccellente protagonista del Circus, alla guida della Aston Martin, una vettura che, nel Mondiale 2023, lo ha portato ad ottenere anche diversi podi e risultati sorprendenti. Nell’ultima stagione invece i risultati non sono stati soddisfacenti ma questo non ha impedito al pilota iberico di rinnovare fino al 2026.

L’indizio di Alonso sulla sua carriera: ha già deciso

Dunque l’obiettivo di Fernando Alonso è quello di restare in pista almeno fino ai 45 anni, vista la scadenza biennale del prossimo contratto con Aston Martin. Tutti sono convinti che lo spagnolo possa salutare una volta terminato l’accordo con la scuderia britannica ma non è affatto scontato.

In una chiacchierata con la BBC, Alonso infatti ha ammesso di poter proseguire anche oltre, ovviamente a determinate condizioni di competitività e di struttura: “Se il 2026 dovesse andare bene e riuscissimo a divertirci ancora, sarei aperto a restare un altro anno, sempre se ci fosse la possibilità di prolungare. Non chiuderei la porta a prescindere”.

Un’altra ammissione sorprendente quella di Alonso, tutt’altro che focalizzato sulla fine della sua avventura in Formula 1. Lo spagnolo è motivato e pronto a proseguire a lungo termine, visto che ha ritrovato voglia e certezze con questa sua seconda carriera automobilistica. Inoltre l’Aston Martin si avvarrà dal prossimo anno delle qualità ingegneristiche Adrian Newey, vera icona della F1 e uno dei progettisti migliori di sempre. Protagonista dei successi della Red Bull nell’ultimo decenno, Newey ha preferito l’Aston Martin rispetto alle proposte di Ferrari e Williams, scuderia quest’ultima in cui ha già lavorato negli anni ’90.